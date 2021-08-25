У Львові відкрили перший в Україні центр трансплантології.

Сьогодні, 25 серпня, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкрили перший в Україні сучасний Центр трансплантології. Про це повідомив генеральний директор медичного закладу Олег Самчук у дописі на своїй facebook-сторінці.

Для новоствореного Центру трансплантології відвели весь сьомий поверх лікарні. У ньому є окрема реанімація на 7 ліжок, дві нові сучасні операційні, в одній з яких забирають донорські органи, а в іншій – здійснюють трансплантації, та 10 індивідуальних палат, в яких виходжуватимуть пацієнтів, яким пересадили органи.

«Сьогодні важливий день не лише для нас, а і для всієї української медицини. Вона зробила ще один крок до трансплантаційної незалежності. Центр, який тепер є у нас у Львові, не має аналогів в Україні. В одному місці зосереджені операційні, реанімація і палати. Це комфортні умови і найкраще обладнання», – зазначив Олег Самчук.

Зазначимо, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова входить в пілотний проєкт МОЗ з трансплантації і отримує державні гроші за проведення пересадок. Наразі лікарня перебуває у лідерах української трансплантації: від початку 2021 року тут пересаджено 32 органи, а загалом виконано уже 54 трансплантації.

У наступному році у Центрі трансплантології планують подвоїти цьогорічну кількість операцій, а в подальшому виконувати до 500 трансплантацій на рік. Серед головних наразі завдань – почати проводити трансплантацію легень, повідомив гендиректор лікарні.

«Думаю, що аналогів такого відділення зараз в Україні нема. Ми б хотіли, щоб таких відділень було більше, щоб люди могли отримати якісну допомогу. Сьогодні це відділення відкривається до 30-річчя Незалежності України. Було вже зроблено більше як 30 операцій, врятовано людських життів за цей рік. І навіть зараз, у цю хвилину, відбуваються трансплантації, є посмертний донор і зараз проводимо дві операції», – розповів Олег Самчук.

Уночі напередодні відкриття Центру родичі 61-річного мешканця Львівщини, який помер від інсульту, дали згоду на забір нирок. Реципієнтами стали мешканці Тернопільської області і Чернівців, у яких з’явився шанс жити повноцінним життям.

До відкриття Центру також презентували фотовиставку «Час жити»: фото 14 українців, які отримали шанс на життя завдяки трансплантації органів. Серед тих, хто отримав другий шанс на життя, є 22-річний Василь Худьо зі Старосамбірського району Львівщини, якому у лютому 2021 року тут пересадили серце. Зараз він бігає марафони по 20 км.

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/Олег-Самчук