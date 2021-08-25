У Львові відкрили перший в Україні центр трансплантології.

 

Сьогодні, 25 серпня, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкрили перший в Україні сучасний Центр трансплантології. Про це повідомив генеральний директор медичного закладу Олег Самчук у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

 

Для новоствореного Центру трансплантології відвели весь сьомий поверх лікарні. У ньому є окрема реанімація на 7 ліжок, дві нові сучасні операційні, в одній з яких забирають донорські органи, а в іншій – здійснюють трансплантації, та 10 індивідуальних палат, в яких виходжуватимуть пацієнтів, яким пересадили органи.

 

«Сьогодні важливий день не лише для нас, а і для всієї української медицини. Вона зробила ще один крок до трансплантаційної незалежності. Центр, який тепер є у нас у Львові, не має аналогів в Україні. В одному місці зосереджені операційні, реанімація і палати. Це комфортні умови і найкраще обладнання», – зазначив Олег Самчук.

 

 

Зазначимо, Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова входить в пілотний проєкт МОЗ з трансплантації і отримує державні гроші за проведення пересадок. Наразі лікарня перебуває у лідерах української трансплантації: від початку 2021 року тут пересаджено 32 органи, а загалом виконано уже 54 трансплантації.

 

У наступному році у Центрі трансплантології планують подвоїти цьогорічну кількість операцій, а в подальшому виконувати до 500 трансплантацій на рік. Серед головних наразі завдань – почати проводити трансплантацію легень, повідомив гендиректор лікарні.

 

 

«Думаю, що аналогів такого відділення зараз в Україні нема. Ми б хотіли, щоб таких відділень було більше, щоб люди могли отримати якісну допомогу. Сьогодні це відділення відкривається до 30-річчя Незалежності України. Було вже зроблено більше як 30 операцій, врятовано людських життів за цей рік. І навіть зараз, у цю хвилину, відбуваються трансплантації, є посмертний донор і зараз проводимо дві операції», – розповів Олег Самчук.

 

 

Уночі напередодні відкриття Центру родичі 61-річного мешканця Львівщини, який помер від інсульту, дали згоду на забір нирок. Реципієнтами стали мешканці Тернопільської області і Чернівців, у яких з’явився шанс жити повноцінним життям.

 

 

До відкриття Центру також презентували фотовиставку «Час жити»: фото 14 українців, які отримали шанс на життя завдяки трансплантації органів. Серед тих, хто отримав другий шанс на життя, є 22-річний Василь Худьо зі Старосамбірського району Львівщини, якому у лютому 2021 року тут пересадили серце. Зараз він бігає марафони по 20 км.

 

Фото city-adm.lviv.ua, facebook.com/Олег-Самчук

25.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Безцінна
Радомир Мокрик
Визвольні змагання початку століття і мільйони жертв у Другій світовій війні. Відчайдушний спротив УПА. Дисидентський рух. Українське ХХ століття – це історія боротьби. Втім, боротьби успішної!
24.08.21 | | Україна
Розмаїття підготувань
Юрко ТИМЧУК
Поки пуштуни, хазарейці та інші джемшиди з фірюзкухами готуються вивести свій локальний апокаліпсис на глобальний рівень, громадяни України рихтують свята. Ось і все!
23.08.21 | | Україна
Я і путч в СРСР
Богдан ПАНКЕВИЧ
Радянський путч у Мюнхені та у Львові (із майбутньої книжки спогадів)
22.08.21 | | Минуле
Чотири етапи спалювання калорій
Обмін речовин людини змінюється з віком інакше, ніж припускали.
22.08.21 | | Наука
Як українці зруйнували імперію зла
Олександр Зінченко
В архівах вдалося підняти унікальний повний запис трансляції надзвичайної сесії Верховної Ради 24 серпня, який вважався втраченим, – і все стало більш ясним.
22.08.21 | | Україна
Жінка у воді відвертається від нас
Уляна Галич
Галина Крук чимало уваги приділяє темі буття, осмислення його як персонального дива, як екзистенційного феномену, як способу увічнення тимчасової індивідуальності попри відчуття певного соціального трагізму.
21.08.21 | | Штука
Історія Європи (VI)
Артуро Перес-Реверте
Історія Троянської війни почалася з конкурсу «Міс Олімп» з нагородою яблуком незгоди. А далі героя взяли на цуґундер
20.08.21 | | Дискурси
Між “дозволеним чужим” і сусідом-союзником
Олеся Ісаюк
Кримські татари стали "чорним характером" у белетристиці ще у ХІХ столітті. Та в підрадянській літературі витягнули повне "бінго".
20.08.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.