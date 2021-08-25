Президент посмертно присвоїв звання Героя України захиснику з Львівщини.

 

Мешканцю Львівщини Сергію Білоусу, який загинув на Донбасі у 2014-му році, президент Володимир Зеленський, з нагоди 30-ої річниці Незалежності України, присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка». Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

 

 

Нагороду отримали дружина та молодший син Сергія Білоуса у Києві вчора, 24 серпня, під час урочистостей до Дня Незалежності.

 

Вілповідно до указу, найвищу у державі відзнаку захиснику присвоїли за «особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

 

 

 

Для довідки.

 

Сергій Білоус – солдат 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, колишній десантник, учасник російсько-української війни.

 

Народився 24 серпня 1974 року. Проживав у селі Скелівка, що у Старосамбірському районі Львівської області. Працював машиністом тепловоза у локомотивному депо-1 Львівської залізниці.

 

З початком бойових дій на сході, добровольцем пішов до військкомату. 20 серпня 2014 року російські окупанти вибили українських військових з блок-постів «Гагарін» та «Поступ», що були розгорнуті на висотах під Георгієвкою. Українське командування зрозуміло, що бій іде з регулярними підрозділами російської армії і викликало повітряну підтримку. Після вильоту авіації, по висоті прямою наводкою відкриває вогонь артилерія. Російські сили були змушені відступити.

 

Сергій Білоус загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу бойової позиції підрозділу. До свого 40-річчя воїн не дожив чотири дні.

 

У нього залишились дружина та троє дітей – двоє синів 18 та 11 років, а також 16-річна донька.

 

У 2015 році Сергія Білоуса посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

 

Фото memorybook.org.ua, top-news.com.ua

25.08.2021

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