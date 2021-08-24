Галицькі хроніки COVID-19: 24 серпня.

Станом на 09:00 24 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 724 хворих на сovid-19. За минулу добу – 57 нових випадків: 33 – на Львівщині (проведено 732 ПЛР-дослідження), 11 – на Тернопіллі (проведено 450 ПЛР-досліджень) та 13 – на Івано-Франківщині (проведено 482 ПЛР-дослідження).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померло троє людей у Тернопільській області.
Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 серпня (09:00): 71 046 випадків, 11 нових
Тернопіль – 1 особа
Бережанський район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 4 особи
Монастириський район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 серпня (09:00): 139 190 випадків, 33 нових
Львів – 26 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 серпня (09:00): 87 488 випадків, 13 нових
Івано-Франківськ – 3 особи
Верховинський район – 1 особа
Долинський район – 1 особа
Надвірнянський район – 7 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.08.2021