Росія запровадила санкції проти секретаря РНБО і міністра закордонних справ.

 

Росія запровадила санкції проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

 

 

Таке рішення прийняв уряд Російської Федерації 20 серпня.

 

До санкційного списку також занесли уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову, котра брала участь у переговорному процесі про поневолених, а також голову Рахункової палати Валерія Пацкана, голову Дніпропетровської обласної облдержадміністрації Валентина Резніченка та інших.

 

Загалом до списку додали 73 людини. Загальна кількість осіб, включених до санкційного переліку, збільшилася із 849 до 922.

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що на нього наклали санкції через "Кримську платформу".  

 

"Росія внесла мене в свій санкційний список. Хоча зазвичай міністрів закордонних справ санкціями намагаються не чіпати, щоб зберігати бодай якийсь канал для діалогу. Але тут їм геть допекло", – написав Кулеба у Facebook.

 

"Росія обіцяла, що помститься за "Кримську платформу". І Росія помстилася мені. Росія не зупинить ані мене, ані усіх нас в Україні і за кордоном, кого об’єднала "Кримська платформа". Ми пройшли складний і великий шлях. "Кримська платформа" буде. І ми йдемо далі. Тому що Крим – це Україна", – зазначив міністр.

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Олексій Данілов назвав рішення РФ "найкращим подарунком до 30-річчя Незалежності України". "Вважаю це найвищою відзнакою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави. Обіцяю виправдати «високу довіру» і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності «русского міра» і його агентів впливу в українському житті – як кажуть в народі, «щоб і духу не було»!", – прокоментував Данілов.

 

21.08.2021

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