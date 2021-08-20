США запровадили нові санкції проти «Північного потоку-2».

Вони стосуватимуться передовсім російських суден, які беруть участь у добудові газогону.

 

 

Державний департамент США в п'ятницю, 20 серпня, представив у Конґрес звіт про нові санкції щодо російського газогону «Північний потік-2» відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). Про це йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

 

Оновлений список санкцій розміщений на сайті Міністерства фінансів США. Вони торкнуться російських компаній «Нобилити» і «Константа», а також будуть спрямовані проти суден «Иван Сидоренко» і «Остап Шеремета» через будівництво газогону «Північний потік-2».

 

Обидва судна пов'язані з «Нобилити», уточнили у відомстві. Це ж раніше підтверджували дані виписки Російського морського реєстру судноплавства. Самою ж «Нобилити» володіють компанії «ССЕ Лимитед» (25%) і «Нефтяной дом» (75%).

 

Страхову компанію «Константа» називали одним із можливих страховиків ризиків під час будівництва газопроводу. Вона була створена щойно цьогоріч взимку й отримала ліцензію Центробанку РФ 13 січня. Через кілька днів стало відомо, що швейцарська компанія Zurich Insurance Group вийде з проєкту і більше не страхуватиме будівництво через ризик санкцій США.

 

Мінфін США оновив санкційні списки після того, як президент Джо Байден підписав указ, за ​​яким санкції проти «Північного потоку-2», згідно зі законом PEESA, стали частиною «надзвичайного стану». Він пояснив, що ухвалив рішення через «незвичайні і надзвичайні загрози національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США».

 

«Незважаючи на те, що адміністрація продовжує виступати проти газогону "Північний потік-2", в тому числі за допомогою санкцій, ми продовжуємо працювати з Німеччиною та іншими союзниками і партнерами, щоби знизити ризики для України і східноєвропейських країн у складі НАТО і ЄУ, пов'язані з трубопроводом, даючи відсіч зловмисним діям Росії, в тому числі в сфері енергетики», – йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

20.08.2021

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