Галицькі хроніки COVID-19: 19 серпня.

Станом на 09:00 19 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 120 хворих на сovid-19. За минулу добу – 202 нові випадки: 57 – на Львівщині (проведено 1062 ПЛР-дослідження), 87 – на Тернопіллі (проведено 596 ПЛР-досліджень) та 58 – на Івано-Франківщині (проведено 538 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Львівській області.
Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 серпня (09:00): 70 861 випадок, 87 нових
Тернопіль – 23 особи
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 19 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 11 осіб
Кременецький район – 2 особи
Козівський район – 4 особи
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 серпня (09:00): 138 918 випадків, 57 нових
Львів – 25 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 9 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 4 особи
Сокальський район – 4 особи
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 серпня (09:00): 87 341 випадок, 58 нових
Івано-Франківськ – 9 осіб
Галицький район – 1 особа
Городенківський район – 13 осіб
Калуський район – 2 особи
Коломийський район – 17 осіб
Косівський район – 6 осіб
Надвірнянський район – 9 осіб
Тисменицький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.08.2021