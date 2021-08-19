Галицькі хроніки COVID-19: 19 серпня.

Станом на 09:00 19 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 297 120 хворих на сovid-19. За минулу добу – 202 нові випадки: 57 – на Львівщині (проведено 1062 ПЛР-дослідження), 87 – на Тернопіллі (проведено 596 ПЛР-досліджень) та 58 – на Івано-Франківщині (проведено 538 ПЛР-досліджень).

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Львівській області.

Смертність соvid-19 в Галичина становить 2,36%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 серпня (09:00): 70 861 випадок, 87 нових

Тернопіль – 23 особи

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 19 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 11 осіб

Кременецький район – 2 особи

Козівський район – 4 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 серпня (09:00): 138 918 випадків, 57 нових

Львів – 25 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 9 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 4 особи

Сокальський район – 4 особи

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 серпня (09:00): 87 341 випадок, 58 нових

Івано-Франківськ – 9 осіб

Галицький район – 1 особа

Городенківський район – 13 осіб

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 17 осіб

Косівський район – 6 осіб

Надвірнянський район – 9 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.