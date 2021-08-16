Галицькі хроніки COVID-19: 16 серпня.

 

Станом на 09:00 16 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 734 хворих на сovid-19. За минулу добу – 55 нових випадків: 16 – на Львівщині, 14 – на Тернопіллі (проведено 195 ПЛР-досліджень) та 25 – на Івано-Франківщині (проведено 334 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Тернопільській області.

Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 серпня (09:00): 70 721 випадок, 25 нових

 

Тернопіль – 8 осіб

Борщівський район  1 особа

Бучацький район 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 4 особи

Козівський район – 1 особа

Підгаєцький район – 2 особи

Тернопільський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Чортківський район  1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 серпня (09:00): 138 777 випадків, 14 нових

 

Львів – 10 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 серпня (09:00): 87 236 випадків, 25 нових

 

Івано-Франківськ – 4 особи

Городенківський район   8 осіб

Коломийський район  2 особи

Рогатинський район – 9 осіб

Тисменицький район – 2 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

16.08.2021

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