Галицькі хроніки COVID-19: 16 серпня.

Станом на 09:00 16 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 734 хворих на сovid-19. За минулу добу – 55 нових випадків: 16 – на Львівщині, 14 – на Тернопіллі (проведено 195 ПЛР-досліджень) та 25 – на Івано-Франківщині (проведено 334 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Тернопільській області.
Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 серпня (09:00): 70 721 випадок, 25 нових
Тернопіль – 8 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 2 особи
Заліщицький район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 4 особи
Козівський район – 1 особа
Підгаєцький район – 2 особи
Тернопільський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 серпня (09:00): 138 777 випадків, 14 нових
Львів – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 серпня (09:00): 87 236 випадків, 25 нових
Івано-Франківськ – 4 особи
Городенківський район – 8 осіб
Коломийський район – 2 особи
Рогатинський район – 9 осіб
Тисменицький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.08.2021