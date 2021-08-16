Галицькі хроніки COVID-19: 16 серпня.

Станом на 09:00 16 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 734 хворих на сovid-19. За минулу добу – 55 нових випадків: 16 – на Львівщині, 14 – на Тернопіллі (проведено 195 ПЛР-досліджень) та 25 – на Івано-Франківщині (проведено 334 ПЛР-досліджень).

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Тернопільській області.

Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 серпня (09:00): 70 721 випадок, 25 нових

Тернопіль – 8 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 4 особи

Козівський район – 1 особа

Підгаєцький район – 2 особи

Тернопільський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 серпня (09:00): 138 777 випадків, 14 нових

Львів – 10 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 серпня (09:00): 87 236 випадків, 25 нових

Івано-Франківськ – 4 особи

Городенківський район – 8 осіб

Коломийський район – 2 особи

Рогатинський район – 9 осіб

Тисменицький район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.