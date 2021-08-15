Міський голова Кривого застрілений у власній хаті.

Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку у селі Вільне.
Першим небіжчика побачив його охоронець. Поряд з загиблим лежав карабін «Сайга».
Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько четвертої години пополудня, через годину про загибель повідомило місцеве видання "Первый городской", ще через годину – повідомлення підтвердила прес-служба Нацполіції, та – зі знимками скривавленого тіла у fb– Вадим Рабінович.
На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.
Поліція встановлює обставини загибелі політика, попередньо планується відкриття справи за статтею 115 (умисне вбивство), однак розглядається і версія самогубства.
Нагадаємо, що п'ять днів тому СБУ затримала "смотрящого" за рідним містом Зеленського, кримінального "авторитета" Хіпака, що десять років тероризував місто.
Костянтин Юрійович Павлов народився 12 січня 1973 року в Кривому Розі.
З 17 грудня 2020 року — міський голова Кривого Рогу
Народний депутат України 7-го та 8-го скликань (2012—2019).
В 2005 року вступив у Партію реґіонів, в 2010 очолив її Криворізьку міську організацію Партії регіонів.
У 2012 році від Партії регіонів виграв вибори по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 31 (43,37%); у 2014 році у цьому ж окрузі виграв як самовисуванець, увійшов в фракцію «Опозиційний блок». 18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
21 липня 2019 року знову балотувався на парламентських виборах до Верховної Ради України як самовисуванець, програв, отримавши 25,96% підтримки.
На місцевих виборах 2020 балотувався в мери Кривого Рогу від партії «Опозиційна платформа - За життя», за підсумками першого туру 25 жовтня зайняв третє місце з 9,15% голосів, поступившись діючому меру Юрію Вілкулу та кандидату від «Слуги народу» Дмитру Шевчик. Але 17 листопада в своєму зверненні Вілкул оголосив, що знімає свою кандидатуру «за станом здоров'я» на користь Павлова (існувала теорія що Вілкул знявся з виборів за таємним домовленостям оточення президента Зеленського з Рінатом Ахметовим, обидва з яких були зацікавлені в перемозі Шевчика в рідному місті президента). У другому турі виборів 6 грудня виграв вибори з 56,97% голосів (з 2006 по 2012 обіймав посаду першого заступника міського голови Кривого Рогу).
Двічі, у 2006 та 2010 роках, обирався депутатом Дніпропетровської обласної ради. З 2019 по 2020 — радник міського голови Кривого Рогу.
Був одружений, має сина.
15.08.2021