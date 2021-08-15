Міський голова Кривого застрілений у власній хаті.

Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному будинку у селі Вільне.

Першим небіжчика побачив його охоронець. Поряд з загиблим лежав карабін «Сайга».

Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько четвертої години пополудня, через годину про загибель повідомило місцеве видання "Первый городской", ще через годину – повідомлення підтвердила прес-служба Нацполіції, та – зі знимками скривавленого тіла у fb– Вадим Рабінович.

На місці події перебувають керівник ГУНП в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, начальник Криворізького районного управління поліції, слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія. Також виїхала слідчо-оперативна група центрального апарату Національної поліції.

Поліція встановлює обставини загибелі політика, попередньо планується відкриття справи за статтею 115 (умисне вбивство), однак розглядається і версія самогубства.

Нагадаємо, що п'ять днів тому СБУ затримала "смотрящого" за рідним містом Зеленського, кримінального "авторитета" Хіпака, що десять років тероризував місто.