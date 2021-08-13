Галицькі хроніки COVID-19: 13 серпня.

 

Станом на 09:00 13 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 374 хворих на сovid-19. За минулу добу – 155 нових випадків: 78 – на Львівщині (проведено 1172 ПЛР-дослідження), 46 – та Тернопіллі (проведено 365 ПЛР-досліджень) та 31 – на Івано-Франківщині (проведено 349 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померли дві особи у Львівській області.

Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 серпня (09:00): 70 611 випадків, 46 нових

 

Тернопіль – 28 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Тернопільський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 серпня (09:00): 138 657 випадків, 78 нових

 

Львів – 33 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 13 осіб

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 10 осіб

Стрийський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 серпня (09:00): 87 106 випадків, 31 новий

 

Івано-Франківськ – 12 осіб

Городенківський район – 4 особи

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 3 особи

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 4 особи

Рогатинський район – 2 особи

Тисменицький район – 1 особа

Тлумацький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

13.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Катастрофічні виверження вулканів
У семи регіонах світу виверження навіть невеликих вулканів можуть спровокувати глобальні наслідки.
13.08.21 | | Наука
Їдьмо до нашої Нью-Йорки!
Вікторія Амеліна
«Від New-York-а до Нью-Йорка»: для прифронтового смт гратиме Марко Токар і читатимуть вірші Жадан, Чупа, Міхаліцина, а також американці: Олена Дженнінгз, Василь Махно, Аскольд Мельничук та Олександр Авербух.
10.08.21 | | Штука
Клімат сьогодні найтепліший за останніх 125 тисяч років
Звіт Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату: екстремальні погодні явища зумовлені антропогенними викидами парникових газів. Якщо почати діяти вже, найгірших наслідків можна уникнути
10.08.21 | | Наука
Біженці як гібридна зброя
Максим МУЛЯР
Білорусь намагалася використати нелеґальних міґрантів як гібридну зброю проти ЄУ. Таким чином Мінськ мстив Брюсселю за запроваджені санкції.
10.08.21 | | У світі
Перетинаючи межі
Юрко ТИМЧУК
Вимоги не запливати за буйки і дотримуватися соціальної дистанції обмежують права людини, але іноді і таке треба зробити. Головне аби після зробленого не мати дискусії з апостолом Петром чи апаратом штучної вентиляції легенів. 
09.08.21 | | Україна
122 сезон Львівської опери  
Перша трансляція на Opera Vision, червона доріжка, Станкович+ Орф +Шевченко, вогняне шоу вуличного театру, капела незрячих бандуристів, зіркові контртенори, LvivMozArt, режисура і сценографія Баварської опери, прем’єри опер Бортнянського,  ювілей Франка та інші серпнево-вересневі дивогляди.
09.08.21 | | Штука
Неполіткоректні думки і мрії
Сергій Ковальов
Дисидентство Ковальова не зникло після розвалу СРСР – у 2003 році, наприклад, він не боявся вказувати на незаконність Нюрнберзького процесу чи перегини боротьби із sexual harassment...
09.08.21 | | Минуле
Перерви в навчанні допомагають запам’ятовувати
Триваліші паузи у процесі навчання зумовлюють стабільну схему мозкової активності.
09.08.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.