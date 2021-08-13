Галицькі хроніки COVID-19: 13 серпня.

Станом на 09:00 13 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 374 хворих на сovid-19. За минулу добу – 155 нових випадків: 78 – на Львівщині (проведено 1172 ПЛР-дослідження), 46 – та Тернопіллі (проведено 365 ПЛР-досліджень) та 31 – на Івано-Франківщині (проведено 349 ПЛР-досліджень).

За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померли дві особи у Львівській області.

Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 серпня (09:00): 70 611 випадків, 46 нових

Тернопіль – 28 осіб

Гусятинський район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Тернопільський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 серпня (09:00): 138 657 випадків, 78 нових

Львів – 33 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 13 осіб

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 10 осіб

Стрийський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 серпня (09:00): 87 106 випадків, 31 новий

Івано-Франківськ – 12 осіб

Городенківський район – 4 особи

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 3 особи

Коломийський район – 3 особи

Косівський район – 4 особи

Рогатинський район – 2 особи

Тисменицький район – 1 особа

Тлумацький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.