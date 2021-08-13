Галицькі хроніки COVID-19: 13 серпня.

Станом на 09:00 13 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 374 хворих на сovid-19. За минулу добу – 155 нових випадків: 78 – на Львівщині (проведено 1172 ПЛР-дослідження), 46 – та Тернопіллі (проведено 365 ПЛР-досліджень) та 31 – на Івано-Франківщині (проведено 349 ПЛР-досліджень).
За минулу добу в Галичині від ускладень коронавірусної хвороби померли дві особи у Львівській області.
Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 серпня (09:00): 70 611 випадків, 46 нових
Тернопіль – 28 осіб
Гусятинський район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Тернопільський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 серпня (09:00): 138 657 випадків, 78 нових
Львів – 33 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 13 осіб
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 10 осіб
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 серпня (09:00): 87 106 випадків, 31 новий
Івано-Франківськ – 12 осіб
Городенківський район – 4 особи
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 3 особи
Коломийський район – 3 особи
Косівський район – 4 особи
Рогатинський район – 2 особи
Тисменицький район – 1 особа
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.08.2021