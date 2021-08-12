Галицькі хроніки COVID-19: 12 серпня.

Станом на 09:00 12 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 237 хворих на сovid-19. За минулу добу – 152 нових випадки: 61 – на Львівщині (проведено 934 ПЛР-дослідження), 52 – та Тернопіллі (проведено 465 ПЛР-досліджень) та 39 – на Івано-Франківщині (проведено 345 ПЛР-досліджень).
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 серпня (09:00): 70 565 випадків, 52 нових
Тернопіль – 23 особи
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 2 особи
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Гусятинський район – 5 осіб
Козівський район – 2 особи
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 серпня (09:00): 138 597 випадків, 61 новий
Львів – 28 осіб
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 3 особи
Пустомитівський район – 3 особи
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 12 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 серпня (09:00): 87 075 випадків, 39 нових
(за даними Івано-Франківського ОЦКПХ МОЗ України – 40 нових випадків)
Івано-Франківськ – 2 особи
Богородчанський район – 2 особи
Городенківський район – 15 осіб
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 3 особи
Коломийський район – 8 осіб
Косівський район – 4 особи
Надвірнянський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
12.08.2021