Галицькі хроніки COVID-19: 12 серпня.

Станом на 09:00 12 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 237 хворих на сovid-19. За минулу добу – 152 нових випадки: 61 – на Львівщині (проведено 934 ПЛР-дослідження), 52 – та Тернопіллі (проведено 465 ПЛР-досліджень) та 39 – на Івано-Франківщині (проведено 345 ПЛР-досліджень).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 серпня (09:00): 70 565 випадків, 52 нових

Тернопіль – 23 особи

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 2 особи

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Гусятинський район – 5 осіб

Козівський район – 2 особи

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 серпня (09:00): 138 597 випадків, 61 новий

Львів – 28 осіб

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 3 особи

Пустомитівський район – 3 особи

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 12 осіб

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 серпня (09:00): 87 075 випадків, 39 нових

(за даними Івано-Франківського ОЦКПХ МОЗ України – 40 нових випадків)

Івано-Франківськ – 2 особи

Богородчанський район – 2 особи

Городенківський район – 15 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 3 особи

Коломийський район – 8 осіб

Косівський район – 4 особи

Надвірнянський район – 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.