РНБО скликає засідання про заліснення України.

Рада нацбезпеки та оборони готує засідання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Як повідомила пресслужба РНБО, таке доручення дав Олексію Данілову Президент Зеленський.

Радбез інформує, що 12 серпня міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Данілова розглянула питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України". Вони обговорили, зокрема, стан виконання завдань, визначених указом Президента від 23 березня, яким уведено в дію рішення РНБО "Про виклики і загрози національній безпеці в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації" та указом Президента "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів".

Нагадаємо, у червні Зеленський анонсував проєкт "Зелена країна": він заповзявся висадити 1 мільярд дерев за три роки.