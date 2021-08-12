Іран вимагає від Москви і Лондона вибачень за знимку, яка нагадала часи окупації.

Амбасадор Великої Британії і посол Росії сфотографувалися у фотелях перед російським посольством.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало на розмову амбасадора Великої Британії Саймона Шеркліффа (Simon Shercliff) і посла Росії Левана Джагаряна у зв'язку з тим, що дипломатичне представництво Росії в Ірані 11 серпня опублікувало спільну фотографію двох дипломатів на тлі історичної будівлі радянського посольства в Тегерані. Про це повідомила в четвер прес-служба іранського зовнішньополітичного відомства.

«Після недавньої публікації фотографії представники Росії і Великої Британії були запрошені до МЗС, де їм повідомили, що цей неприйнятний крок завдає шкоди країні, національним почуттям і гордості народу Ірану», – йдеться в повідомленні.

Справа в тому, що згадана фотографія композиційно повторює іншу відому знимку, зроблену під час Тегеранської конференції 1943 року. На ній лідери СРСР, США і Великої Британії – Йосип Сталін, Франклін Рузвельт і Вінстон Черчилль – сидять в фотелях на сходах. У коментарях до фотографії в Twitter іранські користувачі заявили, що фотографія нагадує їм про колоніальне минуле і часи окупації. Радянський Союз і Велика Британія вторглися в Іран в серпні 1941 року в рамках спільної операція «Згода». Вони змусили шаха Резу Пехлеві зректися престолу і до 1946 року окуповували країну.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Зорі назвав знимку «неприйнятною». «Іранський народ показав, що його доля ніколи не стане залежати від рішень іноземних амбасад чи іноземних держав», – написав він у Twitter.

Британський амбасадор Шеркліфф запевнив іранську сторону, що «за цим кроком не стояло жодних поганих намірів і дипломати мали намір лише нагадати про союз Росії і Великої Британії проти гітлерівської Німеччини під час Другої світової війни».

Російське посольство, своєю чергою, заявило, що фотографія «не має антиіранського контексту». Перепрошуватись росіяни відмовилися.