На Сицілії зафіксували історично максимальну температуру в Європі: 48,8°C.

Новий рекорд зафіксовано вчора о 12:21 на погодній станції за 3 км від центру містечка Флоридія на південному сході Сицилії, стовпчик термометра там піднявся до 48,8 градуса Цельсія при вологості повітря 10%, повідомив сицилійський агрометеорологічний інформаційний центр.

"Якщо цифра підтвердиться після відповідного аналізу, це може стати найвищим колись зареєстрованим на європейському континенті значенням, – сказав агентству метеоролог Мануель Маццолені. – Вона поб'є попередній рекорд в 48,0°C, встановлений в Афінах 10 липня 1977 року, і навіть рекорд в 48,5°C, зареєстрований на неофіційній станції в Катенану (Сицилія) в серпні 1999 року".

Наразі найвищою офіційно зареєстрованою температурою повітря на Землі вважають 56,7 °C, яку зафіксували 10 липня 1913 року в Долині смерті в США.

Наступ аномальної спеки в Італії пов'язаний з приходом африканського антициклону, який метеорологи охрестили "Люцифером". Він рухається на північ у бік материкової частини Італії і досягне піку до кінця цього тижня.

Флоридія, містечко за 12 км на захід від Сіракузи і 195 км на південний схід від Палермо з населенням 23 тисячі осіб, славиться помаранчами, цитринами і равликами. Тривала спека, востаннє дощ тут проходив у квітні, споловинить бізнес.

Найвищий, "червоний", рівень метеонебезпеки – коли виникає реальна загроза для здоров'я не тільки осіб, що входять до групи ризику, а і здорових активних людей, – оголошений на нині для 10 з 27 великих італійських міст. У п'ятницю в "червону" категорію потраплять ще п'ять, зокрема Рим, Флоренція і Барі.