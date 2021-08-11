Галицькі хроніки COVID-19: 11 серпня.

Станом на 09:00 11 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 085 хворих на сovid-19. За минулу добу – 100 нових випадків: 31 – на Львівщині (проведено 1108 ПЛР-досліджень), 37 – на Тернопіллі (проведено 462 ПЛР-дослідження) та 32 – на Івано-Франківщині (проведено 356 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині зафіксовано один летальний випадок: одна людина померла в Івано-Франківській області.
Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 серпня (09:00): 70 513 випадків, 37 нових
Тернопіль – 8 осіб
Бережанський район – 2 особи
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 8 осіб
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 3 особи
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 серпня (09:00): 138 536 випадків, 31 новий
Львів – 31 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 серпня (09:00): 87 036 випадків, 32 нових
Івано-Франківськ – 14 осіб
Городенківський район – 5 осіб
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 2 особи
Коломийський район – 4 особи
Косівський район – 2 особи
Тисменицький район – 1 особа
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.08.2021