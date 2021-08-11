Галицькі хроніки COVID-19: 11 серпня.

 

Станом на 09:00 11 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 296 085 хворих на сovid-19. За минулу добу – 100 нових випадків: 31 – на Львівщині (проведено 1108 ПЛР-досліджень), 37 – на Тернопіллі (проведено 462 ПЛР-дослідження) та 32 – на Івано-Франківщині (проведено 356 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині зафіксовано один летальний випадок: одна людина померла в Івано-Франківській області.

Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 серпня (09:00): 70 513 випадків, 37 нових

 

Тернопіль – 8 осіб

Бережанський район – 2 особи

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 8 осіб

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 3 особи

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 1 особа

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 серпня (09:00): 138 536 випадків, 31 новий

 

Львів – 31 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 серпня (09:00): 87 036 випадків, 32 нових

 

Івано-Франківськ – 14 осіб

Городенківський район – 5 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 2 особи

Коломийський район – 4 особи

Косівський район – 2 особи

Тисменицький район – 1 особа

Рогатинський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.08.2021

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