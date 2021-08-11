Львів'янин Яремчук забив "Спартаку" у матчі Ліги чемпіонів і трафив у двох москвичів.

Нападник збірної України Роман Яремчук забив гол у дебютному матчі за португальську "Бенфіку" у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти московського "Спартака".

25-річний львів'янин вийшов на поле на 64-й хвилині, а відзначився результативним ударом на 92-й. Яремчук копнув по м'ячу у ворота "Спартака" в карному майданчику росіян після помилки захисників – спочатку снаряд влучив в одного москвича, потім у другого, і далі затріпотів у сітці. Згодом цей удар записали до протоколу як автогол.

На честь вдалого дебюту англомовна сторінка португальського клубу змінила свою назву в Twitter – Benficachuk.

Португальські фани підхопили флеш-моб від клубу і перейменовують свої ніки, додаючи закінчення -chuk: Rui Costa do Azeitechuk, FIRETTCHUK SIGA!, AyoFutureChuk, Chuk masterclass,

MPchuk.

На сторінці клубу також запостили стоп-кадр із відомого мультика й "-чуком". "Ось вам сцена із чайками зі "Знайти Немо" – ви ж самі, хлопці, просили фотки Яремчука", – жартують адміни сторінки.

Яремчук заявив після матчу, що для нього зіграти за "Бенфіку" було неймовірно. "Я щасливий. Зараз непростий період, бо я не мав передсезонної підготовки. Дякую тренеру за команду і всім фанатам теж – усім я вдячний", – сказав футболіст.

Сама "Бенфіка" за підсумками двох матчів (2:0 у Москві і 2:0 удома) пройшла до наступного раунду Ліги чемпіонів. Як і донецький "Шахтар", котрий на стадії третього кваліфікаційного раунду переміг бельгійський "Генк" (2:1 у Києві, 2:1 на виїзді).

Роман Яремчук приєднався до "Бенфіки" 31 липня. За неофіційною інформацією, португальці заплатили "Генту" 17 мільйонів євро.