Галицькі хроніки COVID-19: 10 серпня.

Станом на 09:00 10 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 985 хворих на сovid-19. За минулу добу – 60 нових випадків: 34 – на Львівщині (проведено 791 ПЛР-дослідження), 13 – на Тернопіллі (проведено 417 ПЛР-досліджень) та 13 – на Івано-Франківщині (проведено 310 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині зафіксовано один летальний випадок: одна людина померла в Івано-Франківській області. Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 серпня (09:00): 70 476 випадків, 13 нових

 

Тернопіль – 3 особи

Бучацький район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район  1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 серпня (09:00): 138 505 випадків, 34 нових

 

Львів – 15 осіб

Бродівський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Пустомитівський район – 5 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 5 осіб

Яворівський район – 4 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 серпня (09:00): 87 004 випадки, 13 нових

 

Івано-Франківськ  2 особи

Богородчанський район  1 особа

Городенківський район 1 особа

Коломийський район – 5 осіб

Косівський район –  1 особа

Надвірнянський район – 2 особи

Тисменицький район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

10.08.2021

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