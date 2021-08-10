Галицькі хроніки COVID-19: 10 серпня.

Станом на 09:00 10 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 985 хворих на сovid-19. За минулу добу – 60 нових випадків: 34 – на Львівщині (проведено 791 ПЛР-дослідження), 13 – на Тернопіллі (проведено 417 ПЛР-досліджень) та 13 – на Івано-Франківщині (проведено 310 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині зафіксовано один летальний випадок: одна людина померла в Івано-Франківській області. Летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 серпня (09:00): 70 476 випадків, 13 нових
Тернопіль – 3 особи
Бучацький район – 1 особа
Кременецький район – 3 особи
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Козівський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 серпня (09:00): 138 505 випадків, 34 нових
Львів – 15 осіб
Бродівський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Пустомитівський район – 5 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 5 осіб
Яворівський район – 4 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 серпня (09:00): 87 004 випадки, 13 нових
Івано-Франківськ – 2 особи
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район 1 особа
Коломийський район – 5 осіб
Косівський район – 1 особа
Надвірнянський район – 2 особи
Тисменицький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.08.2021