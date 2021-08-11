"Уявіть собі таке у Ватикані": Redbull змусили вибачитися через спорткари біля Софії Київської.

Компанія Redbull попросила вибачення через зйомки відеоролика зі спортивними автомобілями на Софійській площі в Києві у буферній зоні навколо Софійського заповідника.

Про це йдеться у нотатці Redbull Україна в Instagram.

"Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур.Це було недоглядом з нашого боку, і ми глибоко про це шкодуємо", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що від початку планували "залишити місце проведення заходу прибраним і у тому ж стані, який був до початку проведення".

"Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі стосунки з містом, які ми підтримували на протязі багатьох років", – визнали помилку організатори акції.

Вранці 10 серпня на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобіля влаштували дрифт довкруж площі. Корпус автомобілів був розмальований ккольорами Redbull.

Згодом виявилося, що за кермом однієї з автівок був ірландський гонщик Конор Шанаган, чемпіон світу одного зі сезонів із дрифту. У салоні машини перебувала зірка українського репу Alyona Alyona (Олена Савраненко).

Олена стверджує, що вона не знала про незаконність акції.

"По-перше, це не були зйомки якоїсь реклами чи зйомки якогось мого кліпу тощо. В Україну прилетів гонщик Коннор Шанг, який входить у топ-10 дрифтерів світу. І RedBull разом із ним хотів зняти відео, як вони сказали до Дня Незалежності України.. Моя роль була в тому, щоб просто покататися на дрифт-машині, як мені сказали. Також мене запевнили в тому, що всі дозволи в них є, міська адміністрація надала, а по закінченні цього всього приїдуть клінингові машини, які все відчистять", – заявила Alyona Alyona в Instagram.

Київська міська державна адміністрація заявила, що знімальна група вчинила низку порушень під час зйомок.

"Організатори знехтували забороною муніципалітету на проведення дрифту на автівках, не встановили жодних огороджувальних елементів, чим створили значну небезпеку для пішоходів. Національний заповідник «Софія Київська» належить до всесвітньої спадщини UNESCO. Екстремали забруднили та пошкодили гумою автошин кам’яну бруківку. Вважаю це неповагою до киян, до нашого величного міста", – заявив заступник голови адміністрації Олексій Кулеба.

КМДА оцінює розмір матеріальних збитків у 50 тисяч гривень.

Зі слів заступника голови КМДА Костянтина Усова, на площі пошкодили понад 2 тисячі квадратних метрів мощення – традиційної київської жовтої клінкерної цегли.

"Це не просто неприпустимий акт вандалізму, це хамське ставлення до киян і до однієї з найбільш цінних святинь України – Софії Київської... Софійська площа є історичною пам’яткою. Захищати та оберігати такі місця – обов'язок кожного з нас", – прокоментував Усов.

Адміністрація Національного заповідника "Софія Київська" наголосила, що будь-яку акцію біля стін собору належить узгоджувати із дирекцією.

"У столиці діє порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві... Згідно з ним, дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається ВИКЛЮЧНО в разі погодження із Національним заповідником «Софія Київська» з метою недопущення техногенного негативного впливу на стан пам’яток національного значення. Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту до національного заповідника не надходив", – обурилися в адміністрації заповідника.

Прокуратура Києва вилучила обидва гоночних авто, які "дрифтували" на площі. Про це повідомила прес-секретарка прокуратури Києва Надія Максимець.

За фатом події до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство).

Міністр культури Олександр Ткаченко вимагає від правоохоронців і київської міської влади дати належну оцінку заїздові гонщиків.

“Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге, ставленні до безпеки людей довкола. І, по-третє, до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник «Софія Київська». Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані – на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі. Впевнений, усі учасники перегонів, як і організатори рекламних зйомок, були б або покарані, або б заплатили штрафи”, – обурився він.