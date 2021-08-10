Львів’ян запрошують на магічний вікенд у Митрополичих садах.

 

Львів’ян та гостей міста запрошують на магічний вікенд у Митрополитчих садах 13-15 серпня. Заплановані три концерти: «Джазовий Michael Jackson», «Шедеври класики про кохання» від оркестру «Віртуози Львова» та виступ скрипаля-віртуоза Олександра Божика у супроводі рок-бенду, повідомили організатори.

 

 

У п’ятницю, 13 серпня, о 19:00 у Митрополичих садах відбудеться унікальний концерт «Джазовий Michael Jackson» у виконанні джазових віртуозів Urban Gypsy & Olga Chernyshova. Програма складатиметься з найкращих хітів легендарних Майкла Джексона і Стіві Вандера в ексклюзивних джазових аранжуваннях провідних джазменів країни. Квитки можна замовити за посиланням.

 

 

У суботу, 14 серпня, неймовірний камерний оркестр «Віртуози Львова» зіграє особливу програму «Шедеври класики про кохання» за участі арфістки Іванни Митроган. Диригуватиме Сергій Бурко. Квитки можна замовити за посиланням.

 

«Шедеври класики про кохання» – це світові шедеври класичної музики про кохання (Моцарта, П'яццолли, Вівальді, Брамса, Шуберта, Штрауса, романтичні серенади, музика вічно закоханих The Beatles та саундреки з улюблених фільмів про кохання», – розповіли організатори.

 

 

У неділю, 15 серпня, о 19:00 у Митрополичих садах відбудеться концерт скрипаля-віртуоза Олександра Божика у супроводі рок-бенду. Маестро виконає відомі класичні твори, популярні хіти в авторському аранжуванні та власні композиції.

 

Шоу Олександра Божика вже оцінили глядачі у 30 країнах світу, а всього за свою кар’єру він дав близько 3000 виступів, кожен з яких був неперевершеним взірцем майстерного виконання та неймовірної видовищності. Квитки можна замовити за посиланням.

 

Додамо, концерти відбудуться в межах проєкту BIGSHOW Agency «Україна 30». «Україна 30» – це унікальна серія концертів до 30-річчя Незалежності України, які розкривають всю різномастість форм та жанрів музичної душі України: від етнічної музики до класики.

10.08.2021

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