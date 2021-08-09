Галицькі хроніки COVID-19: 9 серпня.

 

Станом на 09:00 9 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 925 хворих на сovid-19. За минулу добу – 61 новий випадок: 9 – на Львівщині (проведено 431 ПЛР-дослідження), 32 – на Тернопіллі (проведено 184 ПЛР-досліджень) та 20 – на Івано-Франківщині (проведено 310 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині не померла жодна людина. Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 серпня (09:00): 70 463 випадки, 32 нових

 

Тернопіль – 17 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район 2 особи

Тернопільський район – 6 осіб

Козівський район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 серпня (09:00): 138 471 випадок, 9 нових

 

Львів – 8 осіб

Кам’янка-Бузький район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 серпня (09:00): 86 991 випадок, 20 нових

 

Івано-Франківськ – 5 осіб

Городенківський район – 13 осіб

Коломийський район 1 особа

Рогатинський район – 1 особа

 

 

У Тернопільській області кількість нових випадків за тиждень відносно попереднього тижня збільшилась у 2,2 раза, а у самому Тернополі у 1,9 раза.

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

09.08.2021

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