Галицькі хроніки COVID-19: 9 серпня.

Станом на 09:00 9 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 925 хворих на сovid-19. За минулу добу – 61 новий випадок: 9 – на Львівщині (проведено 431 ПЛР-дослідження), 32 – на Тернопіллі (проведено 184 ПЛР-досліджень) та 20 – на Івано-Франківщині (проведено 310 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині не померла жодна людина. Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 серпня (09:00): 70 463 випадки, 32 нових
Тернопіль – 17 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 2 особи
Тернопільський район – 6 осіб
Козівський район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 серпня (09:00): 138 471 випадок, 9 нових
Львів – 8 осіб
Кам’янка-Бузький район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 серпня (09:00): 86 991 випадок, 20 нових
Івано-Франківськ – 5 осіб
Городенківський район – 13 осіб
Коломийський район – 1 особа
Рогатинський район – 1 особа
У Тернопільській області кількість нових випадків за тиждень відносно попереднього тижня збільшилась у 2,2 раза, а у самому Тернополі у 1,9 раза.
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.08.2021