Біженець з Руанди вбив католицького священика у Франції.

Рік тому він же підпалив Нантський собор.

 

 

У Франції 40-літній біженець із Руанди вбив католицького священика. У жандармерію він з'явився самостійно і розповів поліції про скоєний злочин. Він зізнався у вбивстві настоятеля громади, яка раніше надала йому притулок. Про це повідомив телеканал BFM TV. Перед цим руандієць протягом цілого місяця перебував у психіатричній клініці.

 

Повідомляється, що інцидент стався в місті Мортань-сюр-Севр в департаменті Вандея на заході країни. На місце події виїхав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін (Gérald Darmanin).

 

«Висловлюю повну підтримку всім католикам нашої країни після драматичного вбивства священика у Вандеї. Я прямую туди», – заявив Дарманін.

 

З'ясувалося, що раніше міґрант з Руанди вже скоїв злочин на території Франції. За даними телеканалу BFM TV, міґрант з Руанди вже перебував під судовим наглядом за підпал Нантського собору в липні 2020 року. Тоді він працював волонтером і влаштував пожежу відразу в трьох місцях: під великим і малим органами, а також біля електрощита. Пожежа знищила твори мистецтва і орган 17-го століття.

 

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття католицькій парафії у Вандеї в зв'язку з вбивством священика. Про це в понеділок повідомили в Єлисейському палаці. «Від імені нації я віддаю данину пам'яті Олів'є Меру», – написав Макрон в своєму Twitter.

09.08.2021

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