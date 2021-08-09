Зеленський відвідав "натівське" військове містечко на півдні України.

Президент України Володимир Зеленський відвідав командно-штабне тренування за участю командування об’єднаних сил та інших органів військового управління Збройних Сил України із залученням військових частин та підрозділів.

У центрі підготовки підрозділів "Широкий лан" керівник держави ознайомився з практичною роботою командування об'єднаних сил ЗСУ з управління об'єднаним управлінням військами. Президент поспостерігав за тим, як протиповітряна оборона відпрацьовує відбиття повітряного нападу противника, а армійська авіація здійснює підтримку наземних сил та забезпечує висадку десанту, повідомляє Офіс Президента.

У маневрах взяли участь винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація Повітряних сил ЗСУ, зокрема безпілотні літальні апарати "Байрактар".

Також Володимир Зеленський спостерігав за діями ракетних військ і артилерії з бойовими стрільбами з різних артилерійських систем, зокрема реактивних, під час підтримки дій військ.

Крім того, успішно відбулися практичні стрільби протитанкових підрозділів прямою наводкою та з ракетних комплексів "Джавелін", "Стугна", "Корсар" по броньованих об'єктах противника.

Керівникові держави продемонстрували, як механізована бригада Сухопутних військ звільняє населений пункт від диверсантів та веде бій із силами противника, що контратакують. Після цього Зеленський оглянув з новозбудовані інфраструктурні об'єкти військового містечка, споруджені за стандартами НАТО.

При тім за частиною навчань Зеленський спостерігав із острова Зміїний. Там українські військовики протидіяли морському десанту умовного противника, знищували ворожі судна та відбили потенційні спроби агресора захопити український острів.

На Зміїному Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних Силах України: командувача Повітряних Сил – генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського.

Як розповів Зеленський, полковник Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він – перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

"Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування «Південь» – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування «Схід» – генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування «Захід» – полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу – полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід", – додав Президент.

Генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. Під час активних боїв на Донбасі він командував 80-ю аеромобільною бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм і зразкове виконання службових обов'язків нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.