Україна здобула на Олімпіаді 1 золоту медаль, 6 срібних і 12 бронзових.

 

Україна завоювала на Олімпійських іграх у Токіо 19 медалей: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.

 

 

Церемонія закриття Олімпійських ігор відбулася в неділю, 8 серпня, в Токіо.

 

Збірна України посіла в загальному медальному заліку Олімпіади 44 позицію.

 

Медальний залік виграла збірна США, яка тривалий час відставала від Китаю. На рахунку американців 39 золотих, 40 срібних і 33 бронзові медалі. На другому місці – Китай (38 золотих, 32 срібних та 18 бронзових медалей). Треті – господарі Олімпіади – японці (27 золотих, 14 срібних та 17 бронзових медалей).

 

Українські олімпійці на токійській Олімпіаді перевершили результат Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород). За загальною кількістю здобутих у Токіо медалей Україна потрапила до першої двадцятки збірних, втішає Національний олімпійський комітет України. Втім іще жодного разу українці не обмежувалися поодиноким золотом.

 

09.08.2021

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