Галицькі хроніки COVID-19: 8 серпня.

 

Станом на 09:00 8 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 826 хворих на сovid-19. За минулу добу – 70 нових випадків: 11 – на Львівщині (проведено 335 ПЛР-досліджень), 38 – на Тернопіллі (проведено 317 ПЛР-досліджень) та 21 – на Івано-Франківщині (проведено 337 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від коронавірусної хвороби на території трьох галицьких областей.

Летальність covid-19 в Галичині у середньому й далі становить 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 серпня (09:00): 70 431 випадок, 38 нових

 

Тернопіль – 10 осіб

Бережанський район – 1 особа

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Козівський район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 серпня (09:00): 138 462 випадки, 11 нових

 

Львів – 10 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 серпня (09:00): 86 971 випадок, 21 новий

 

Івано-Франківськ – 5 осіб

Косівський район – 1 особа

Калуський район – 3 особи

Коломийський район – 6 осіб

Городенківський район – 6 осіб

 

У Тернопільській області кількість нових випадків за тиждень відносно попереднього тижня збільшилась у 2.9 раза, а у самому Тернополі у 3 рази.

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

08.08.2021

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