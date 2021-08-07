Галицькі хроніки COVID-19: 7 серпня

Станом на 09:00 7 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 756 хворих на сovid-19. За минулу добу – 110 нових випадків: 62 – на Львівщині (проведено 687 ПЛР-досліджень), 31 – на Тернопіллі (проведено 470 ПЛР-досліджень) та 17 – на Івано-Франківщині (проведено 265 ПЛР-досліджень).
За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від коронавірусної хвороби на території трьох галицьких областей.
Летальність covid-19 в Галичині у середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 серпня (09:00): 70 393 випадки, 31 новий
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
Тернопіль – 20 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 серпня (09:00): 138 451 випадок, 62 нових
Львів – 24 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 серпня (09:00): 86 950 випадків, 17 нових
Івано-Франківськ – 4 особи
Городенківський район – 5 осіб
Коломийський район – 5 осіб
Косівський район – 2 особи
Снятинський район – 1 особа
В Тернопільській області кількість нових випадків за тиждень відносно попереднього тижня збільшилась в 3,56 раза, а у самому Тернополі у 3,83 раза.
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.08.2021