Галицькі хроніки COVID-19: 7 серпня

 

Станом на 09:00 7 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 756 хворих на сovid-19. За минулу добу – 110 нових випадків: 62 – на Львівщині (проведено 687 ПЛР-досліджень), 31 – на Тернопіллі (проведено 470 ПЛР-досліджень) та 17 – на Івано-Франківщині (проведено 265 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від коронавірусної хвороби на території трьох галицьких областей.

Летальність covid-19 в Галичині у середньому й далі становить 2,37%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 серпня (09:00): 70 393 випадки, 31 новий

 

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

Тернопіль – 20 осіб
 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 серпня (09:00): 138 451 випадок, 62 нових

 

Львів – 24 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 серпня (09:00): 86 950 випадків, 17 нових

 

Івано-Франківськ – 4 особи

Городенківський  район – 5 осіб

Коломийський район – 5 осіб

Косівський район – 2 особи

Снятинський район – 1 особа

 

 

В Тернопільській області кількість нових випадків за тиждень відносно попереднього тижня збільшилась в 3,56 раза, а у самому Тернополі у 3,83 раза.

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

07.08.2021

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