Галицькі хроніки COVID-19: 7 серпня

Станом на 09:00 7 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 756 хворих на сovid-19. За минулу добу – 110 нових випадків: 62 – на Львівщині (проведено 687 ПЛР-досліджень), 31 – на Тернопіллі (проведено 470 ПЛР-досліджень) та 17 – на Івано-Франківщині (проведено 265 ПЛР-досліджень).

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від коронавірусної хвороби на території трьох галицьких областей.

Летальність covid-19 в Галичині у середньому й далі становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 серпня (09:00): 70 393 випадки, 31 новий

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

Тернопіль – 20 осіб



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 серпня (09:00): 138 451 випадок, 62 нових

Львів – 24 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

7 серпня (09:00): 86 950 випадків, 17 нових

Івано-Франківськ – 4 особи

Городенківський район – 5 осіб

Коломийський район – 5 осіб

Косівський район – 2 особи

Снятинський район – 1 особа

В Тернопільській області кількість нових випадків за тиждень відносно попереднього тижня збільшилась в 3,56 раза, а у самому Тернополі у 3,83 раза.

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.