Галицькі хроніки COVID-19: 6 серпня

 

Станом на 09:00 6 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 646 хворих на сovid-19. За минулу добу – 112 нових випадків: 64 – на Львівщині (проведено 1139 ПЛР-досліджень), 32 – на Тернопіллі (проведено 496 ПЛР-досліджень) та 16 – на Івано-Франківщині (проведено 212 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померло двоє людей на Львівщині. 

Летальність covid-19 в Галичині у середньому й далі становить 2,37%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 серпня (09:00): 70 350 випадків, 32 нових

 

Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Чортківський район – 5 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 серпня (09:00): 138 389 випадків, 64 нових

 

Львів - 39 осіб

 

 


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 серпня (09:00): 86 933 випадків, 16 нових

 

Івано-Франківськ – 1 особа

Надвірнянський район – 1 особа

Калуський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Богородчанський район – 3 особи

Городенківський район – 8 осіб

Рогатинський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

06.08.2021

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