Галицькі хроніки COVID-19: 6 серпня

Станом на 09:00 6 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 646 хворих на сovid-19. За минулу добу – 112 нових випадків: 64 – на Львівщині (проведено 1139 ПЛР-досліджень), 32 – на Тернопіллі (проведено 496 ПЛР-досліджень) та 16 – на Івано-Франківщині (проведено 212 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померло двоє людей на Львівщині.
Летальність covid-19 в Галичині у середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 серпня (09:00): 70 350 випадків, 32 нових
Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Кременецький район – 2 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Чортківський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 серпня (09:00): 138 389 випадків, 64 нових
Львів - 39 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 серпня (09:00): 86 933 випадків, 16 нових
Івано-Франківськ – 1 особа
Надвірнянський район – 1 особа
Калуський район – 1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Богородчанський район – 3 особи
Городенківський район – 8 осіб
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.08.2021