Блінкен очікує поглиблення відносин після зустрічі Зеленського та Байдена.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен підтвердив прихильність Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії.

Про це повідомила пресова служба уряду США за підсумками зустрічі держсекретаря з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

"Держсекретар і його українські колеги також обговорили можливості поглиблення співпраці між Україною та США під час запланованого візиту президента Володимира Зеленського до Вашінґтона, округ Колумбія, 30 серпня", – йдеться у повідомленні.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що за підсумками проведених 5 і 6 серпня зустрічей сторони виходять на фінішну пряму підготовки зустрічі президентів.

"За словами міністра, тепер у нас буде три тижні "тихої дипломатії", коли ми разом з американським партнерами працюватимемо над реалізацією обговорених конкретних планів про зустріч лідерів України та США. Виходимо на фінішну пряму підготовки візиту номер 1", – написала Маркарова в соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що в рамках дводенної робочої поїздки Кулеба та Єрмак провели зустрічі, крім Блінкена, з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, а також із членами українського кокусу в Конгресі – сенаторами Джин Шахін, Крісом Мерфі, Джимом Рішем, Роджером Вікером, Бобом Менендесом, Бенджаміном Кардіним і конгресменом Бредом Шерманом, з якими обговорили широке коло питань і ще раз позначили спільні плани, базовані на міцній двопартійній підтримці України.

Також Кулеба і Єрмак зустрілися з представниками провідних інформаційно-аналітичних центрів Вашінґтона.

"Ми готуємо першу зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки, і це без перебільшення буде зустріч, яка визначить динаміку двосторонніх відносин на наступні роки", – сказав у Вашінґтоні Дмитро Кулеба, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

Кулеба зазначив, що вони з Єрмаком мали "дуже предметні розмови з ключовими партнерами" – державним секретарем США Ентоні Блінкеном і радником з питань національної безпеки президента США Джо Байдена Джейком Салліваном. "Обидві розмови були предметними, конструктивними, дружніми, і ми проговорили саме домовленості, на які вийдуть президенти", – додав Кулеба.

Міністр повідомив, що Україна веде переговори з американською стороною щодо формату візиту Президента України.

Єрмак зазначив, що Володимир Зеленський приїде до Америки з новою візією відносин України із США.

"Президент приїде з абсолютно новою візією нашої країни, візією наших відносин зі Сполученими Штатами", – сказав Єрмак.

"Усі налаштовані, щоб це був дуже продуктивний і дуже фундаментальний візит. І зустріч із президентом Байденом. Тому ми ще раз переконалися, що Сполучені Штати є дійсно стратегічним партнером України, ми це почули неодноразово. Ми почули, що безпека і захист України та підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності є пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів", – сказав він.

Єрмак заявив, що під час візиту вони не відчули "жодного навіть натяку на токсичність або недружнє чи нестратегічне ставлення до нашої країни".

Водночас міністр закордонних справ України наголосив, що на жодній зустрічі не було нічого пов'язаного з "токсичністю" України.

"Усі говорить абсолютно про інше. У нас унікальна ситуація, у нас є перший в історії Сполучених Штатів президент, який знає, що таке Україна, розуміє, що таке Україна, і якому не треба читати лекції про Україну. І те, що президент Зеленський буде другим європейським лідером після Ангели Меркель, якого запросили у Білий дім, це саме по собі є сигналом. Про яку токсичність або об'єктність ми можемо тут говорити?" – додав Кулеба.

Він зазначив, що той факт, що Україна їде до США з конкретними результатами у судовій реформі, реформі земельного ринку, відкриває унікальну можливість вивести стратегічне партнерство з США на новий рівень не лише політично, а й конкретно в обсягах і суті допомоги, яка спрямовується на сектор безпеки України, на залучення американських інвестицій і американського фінансування для реалізації масштабних економічних проектів в Україні.