Галицькі хроніки COVID-19: 5 серпня

Станом на 09:00 5 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 534 хворих на сovid-19. За минулу добу – 114 нових випадків: 55 – на Львівщині (проведено 921 ПЛР-дослідження), 46 – на Тернопіллі (проведено 416 ПЛР-досліджень) та 13 – на Івано-Франківщині (проведено 248 ПЛР-досліджень).

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померло четверо людей на Львівщині.

Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

В Тернопільській області кількість нових випадків за тиждень відносно попереднього тижня збільшилась в 3,3 раза (від 44 до 147 випадків), а в самому Тернополі – в чотири рази (від 18 до 71 випадку). Якщо темпи поширення ковідних захворювань збережуться (наразі темпи зростають), то за місяць, враховуючи експонентне поширення епідемічної інфекції, кількість випадків збільшиться відповідно в 190 раз в області і 410 раз в Тернополі – до десятків тисяч за тиждень.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 серпня (09:00): 70 318 випадків, 46 нових

Тернопіль – 19 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 9 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 серпня (09:00): 138 325 випадків, 55 нових

Львів – 34 особи

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 3 особи

Мостиський район – 4 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 5 осіб

Стрийський район – 1 особа



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 серпня (09:00): 86 917 випадків, 13 нових

Івано-Франківськ – 5 осіб

Долинський район – 1 особа

Коломийський район – 3 особи

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 3 особи

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.