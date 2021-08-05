Галицькі хроніки COVID-19: 5 серпня

Станом на 09:00 5 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 534 хворих на сovid-19. За минулу добу – 114 нових випадків: 55 – на Львівщині (проведено 921 ПЛР-дослідження), 46 – на Тернопіллі (проведено 416 ПЛР-досліджень) та 13 – на Івано-Франківщині (проведено 248 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померло четверо людей на Львівщині.
Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
В Тернопільській області кількість нових випадків за тиждень відносно попереднього тижня збільшилась в 3,3 раза (від 44 до 147 випадків), а в самому Тернополі – в чотири рази (від 18 до 71 випадку). Якщо темпи поширення ковідних захворювань збережуться (наразі темпи зростають), то за місяць, враховуючи експонентне поширення епідемічної інфекції, кількість випадків збільшиться відповідно в 190 раз в області і 410 раз в Тернополі – до десятків тисяч за тиждень.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 серпня (09:00): 70 318 випадків, 46 нових
Тернопіль – 19 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 9 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 серпня (09:00): 138 325 випадків, 55 нових
Львів – 34 особи
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 3 особи
Мостиський район – 4 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 5 осіб
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 серпня (09:00): 86 917 випадків, 13 нових
Івано-Франківськ – 5 осіб
Долинський район – 1 особа
Коломийський район – 3 особи
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 3 особи
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
05.08.2021