Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула "срібло" на Олімпіаді.

29-річна одеситка Анжеліка Терлюга здобула для України срібну медаль із карате на Олімпіаді в Токіо у ваговій категорії до 55 кілограмів.

У фіналі Терлюга протистояла болгарській атлетці Івет Горановій. Початок бою був доволі рівним. Наприкінці першої хвилини сутички мінімальну перевагу отримала Горанова. Згодом рахунок став 4:1 – болгарці зарахували ваза-арі. Вкінці вона здобула ще один пункт.

Українська каратистка кваліфікувалася у півфінал завдяки перемозі у груповій стадії – там вона здобула дві перемоги і двічі ремісувала. У півфіналі Терлюга зустрілася з представницею Китайського Тайбею Вень Цзи-Юнь. Сутичка закінчилася внічию, проте судді віддали перемогу українці.

"Срібло" Терлюги – третє для України на Олімпіаді. До Анжеліки другий приз здобули плавець Михайло Романчук та борець Парвіз Насібов.

Наразі в Україні 13 медалей – 1 "золота", 3 "срібних" і 9 "бронзових".