Галицькі хроніки COVID-19: 4 серпня

Станом на 09:00 4 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 420 хворих на сovid-19. За минулу добу – 62 нові випадки: 34 – на Львівщині (проведено 938 ПЛР-досліджень), 19 – на Тернопіллі (проведено 496 ПЛР-досліджень) та 9 – на Івано-Франківщині (проведено 247 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померло двоє людей на Львівщині.
Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 серпня (09:00): 70 272 випадки, 19 нових
Тернопіль – 7 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Збаразький район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 серпня (09:00): 138 270 випадків, 34 нових
Львів – 9 осіб
Буський район – 5 осіб
Дрогобицький район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 13 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 серпня (09:00): 86 904 випадки, 9 нових
(згідно з деталізованими даними Івано-Франківського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ – 10 нових випадків)
Коломийський район – 5 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
04.08.2021