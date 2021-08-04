Галицькі хроніки COVID-19: 4 серпня

Станом на 09:00 4 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 420 хворих на сovid-19. За минулу добу – 62 нові випадки: 34 – на Львівщині (проведено 938 ПЛР-досліджень), 19 – на Тернопіллі (проведено 496 ПЛР-досліджень) та 9 – на Івано-Франківщині (проведено 247 ПЛР-досліджень).

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померло двоє людей на Львівщині.

Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 серпня (09:00): 70 272 випадки, 19 нових

Тернопіль – 7 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Збаразький район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 серпня (09:00): 138 270 випадків, 34 нових

Львів – 9 осіб

Буський район – 5 осіб

Дрогобицький район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 13 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 1 особа



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 серпня (09:00): 86 904 випадки, 9 нових

(згідно з деталізованими даними Івано-Франківського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ – 10 нових випадків)

Коломийський район – 5 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 3 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.