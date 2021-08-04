У Дрогобичі планують демонтувати військовий меморіал НКВС.

 

У Дрогобичі планують демонтувати меморіал слави "Кладовище радянських воїнів" разом із похованнями. Це місце відоме дрогобичанам під назвою "Вічний вогонь". Надалі там хочуть облаштувати громадський простір.

 

 

Як повідомив заступник міського голови Дрогобича Андрій Ковч у коментарі ZAXID.NET, після громадського обговорення рішення про демонтаж комуністичного пам’ятника прийматиме міська рада. Розгляд питання планується орієнтовно на початку вересня.

 

Меморіал пам’яті жертв німецько-радянської війни у центрі Дрогобича побудований у 1974 році на перехресті вулиць Самбірська, Івана Франка, Лесі Українки, Січових Стрільців і займає площу близько 15 соток. За даними дослідників, на цьому місці ховали співробітників підрозділів НКВС та МДБ-КДБ, які загинули в післявоєнний період в боях із УПА.

 

Представники громадських об’єднань міста неодноразово ставили питання про необхідність демонтажу "Вічного вогню" у Дрогобичі – як елементу тоталітарного комуністичного режиму. У вівторок, 3 серпня, міська рада оголосила громадське обговорення щодо демонтажу та подальшого облаштування цієї території.

 

"Як виявилося, настрої є різні. Є люди, які є противниками демонтажу. Є люди, яким байдуже. А є національно-патріотично налаштовані мешканці, які вважають, що не місце в Дрогобичі комуністичним символам. Можна сказати, що більшість людей за демонтаж", – розповів Ковч.

 

З його слів, після рішення про демонтаж на місці меморіалу проведуть дослідження, знайдені останки перенесуть на цвинтар. За офіційними даними, на "Кладовищі радянських воїнів" у Дрогобичі розміщені 15 братських могил і три індивідуальні могили радянських воїнів.

 

Далі там планують облаштувати сквер чи інше місце пам’яті жертв Другої світової війни. Хоча лунають пропозиції збудувати там транспортну розв’язку. Демонтовані елементи радянського меморіалу передадуть в музей "Територія терору" у Львові.

 

04.08.2021

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