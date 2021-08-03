Галицькі хроніки COVID-19: 3 серпня

Станом на 09:00 3 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 358 хворих на сovid-19. За минулу добу – 66 нових випадків: 48 – на Львівщині (проведено 642 ПЛР-дослідження), 6 – на Тернопіллі (проведено 336 ПЛР-досліджень) та 6 – на Івано-Франківщині (проведено 242 ПЛР-дослідження).

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина на Тернопіллі.

Однак летальність covid-19 у нас в середньому й далі становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 серпня (09:00): 70 253 випадки, 6 нових

​Тернопіль – 4 особи

Бучацький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 серпня (09:00): 138 236 випадків, 48 нових

Львів – 18 осіб



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 серпня (09:00): 86 895 випадків, 6 нових

Івано-Франківськ – 5 осіб

Калуський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.