Львівська борчиня здобула "бронзу" на Олімпіаді в Токіо.

Львів'янка Алла Черкасова здобула бронзову медаль з боротьби у ваговій категорії до 68 кілограмів на Олімпійських іграх у Токіо. У сутичці за третє місце 31-річна львів'янка поклала на лопатки дотеперішню олімпійську чемпіонку Сару Досе з Японії – завдяки цьому прийому вона блискавично завершила двобій.

На шляху до медалі львівська борчиня провела три поєдинки. У боротьбі за вихід до фіналу вона поступилася чемпіонці світу зі США.

"Якщо чесно, було важко налаштовуватися. Але я все обмежила в рамки однієї сутички. Була готова боротися з нею шість хвилин. Розуміла, що, можливо, це останні шість хвилин моєї боротьби. Хотіла віддатися на всі 100% і вирвати медаль будь-якою ціною", – зізналася Черкасова у коментарі після поєдинку, повдіомляє "Суспільне".

Перед півфіналом Черкасова заявляла, що вона мусить отримати медаль, бо пообіцяла дитині: "Мене син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти йому медаль... Це моя остання Олімпіада – останній шанс здійснити мрію", – коментувала спортсменка.

На іграх у Токіо українська команда виборола сім медалей – шість бронзових і одну срібну.

У середу борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк змагатимуться у фіналах за "золото".