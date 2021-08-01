Еліна Світоліна виборола бронзову медаль Олімпіади з тенісу.

 

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) перемогла в матчі за третє місце на Олімпіаді в Токіо, завоювавши п'яту бронзову медаль для України.

 

 

У заключному поєдинку перша ракетка України в трьохсетовому трилері вирвала перемогу в Олени Рибакіної з Казахстану (№20 WTA) – 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

 

Поєдинок тривав дві з половиною години. Перший сет українка почала начебто конкурентно – вирівняла рахунок до 1:1, а далі програла всі гейми – 1:6.

 

У другому сеті українка поступалася 1:3, проте змогла переламати хід гри і перемогла на тай-брейку.

 

Третя партія почалася знову провально – 0:3. Втім Світоліна довела рахунок до 5:4. Вкінці українка мала сім матч-болів – і нарешті тріумфувала.

 

 

"Бронза" Світоліної – перша олімпійська медаль у тенісі в історії України. На Олімпіаді-2016 в Ріо Світоліна дійшла до чвертьфіналу.

 

"Складно описати ці емоції! Для моєї любої країни!", – прокоментувала Світоліна після матчу.

 

31.07.2021

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