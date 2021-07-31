США відновили прискорену депортацію нелегальних мігрантів.

Причина цього – стрімке зростання числа міґрантів і поширення штаму «дельта» коронавірусу вздовж південного кордону США.

Сполучені Штати відновили в п'ятницю, 30 липня, депортацію нелегальних іммігрантів у країни Центральної Америки за прискореною процедурою. Про це повідомила газета The Washington Post із покликом на заяву Міністерства внутрішньої безпеки (МВБ) США.

Як зазначено в заяві, під прискорену процедуру підпадають «певні родини, котрі нещодавно прибули на південний кордон» США і не мають «законних підстав на перебування в Сполучених Штатах». Цих громадян відправляють спеціальними депортаційними рейсами повітряним транспортом на батьківщину – в Ґватемалу, Сальвадор і Гондурас, уточнюється в документі. «Американська влада чітко сигналізує таким чином, що ті особи, котрі не мають підстав претендувати на отримання притулку в Сполучених Штатах, будуть швидко випроваджені за межі країни», – підкреслюється в заяві.

Представники МВБ також розповіли газеті The Washington Post, що два депортаційні рейси були здійснені в п'ятницю зі штату Техас. Один із них був відправлений в Ґватемалу, інший – спершу в Сальвадор, а потім у Гондурас. При цьому американська влада скористалася процедурою електронного визначення країни походження міґрантів на основі їхніх біометричних даних. Ця процедура потрібна для депортації міґрантів, які перетинають кордон США без документів.

Загалом було випроваджено за межі США 73 людини. Спочатку передбачалося відправити цими рейсами на батьківщину 147 осіб, проте було встановлено, що частина осіб, котрі підлягали депортації, заразилася коронавірусом або перебувала за останні кілька днів у контакті з хворими на COVID-19. У зв'язку з цим таких осіб зняли з рейсів.

Нагадаємо, що чинна адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом, прийшовши до влади в січні, призупинила практику депортації сімей нелегальних мігрантів за прискореною процедурою. Проте стрімке збільшення числа таких осіб, затриманих у поточному місяці в Техасі, і поширення надзвичайно заразного штаму коронавірусу «дельта» уздовж південного кордону США змусили американський уряд змінити політику в цій царині.