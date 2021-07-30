Галицькі хроніки COVID-19: 30 липня.

 

Станом на 09:00 30 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 123 хворих на сovid-19. За минулу добу – 77 нових випадків: 51 – на Львівщині (проведено 211 ПЛР-дослідження), 10 – на Тернопіллі (проведено 214​ ПЛР-досліджень) та 16 – на Івано-Франківщині (проведено 314 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби в Галичині не померла жодна людина. 

Втім летальність covid-19 у нас в середньому становить 2,37%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 липня (09:00): 70 181 випадок, 10 нових

 

Тернопіль – 6 осіб

Бучацький район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 липня (09:00): 138 116 випадків, 51 нових

м. Львів – 25

Дрогобицький район - 4 особи           
Львівський район - 6 осіб 
Стрийський район - 5 осіб    
Яворівський район - 3 особи   
Червоноградський район - 4 особи 
Самбірський район - 4 особи   

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 липня (09:00): 86 858 випадки, 16 нових

Івано-Франківськ – 6 осіб

Тисменицький район – 1 особа

Калуський район – 7 осіб

Долинський район – 1 особа

Богородчанський район – 1 особа

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

30.07.2021

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