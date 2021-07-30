Командувачем у Збройних Силах уперше призначили жінку.

Командувачем Медичних сил Збройних Сил України призначено полковника медичної служби, головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони Тетяну Остащенко.

Належний указ підписав міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє пресова служба Міністерства оборони.

"Вперше жінка очолила одне з командувань у Збройних Силах України. Поступлвл рухаємось до побудови Збройних Сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками", – прокоментував Таран.

Водночас, міністр додав, що призначення командувача – то передовсім справа фаховісті. У професійній армії на першому місці мають бути кваліфікованість, моральні якості людини та патріотизм.

"Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення. Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини", – похвалив міністр.

Таран чекає від новопризначеної очільниці командування наведення ладу у медичній службі, удосконалення процесів медичного забезпечення армії, створення сприятливих умов для розвитку галузі згідно зі стардантами НАТО, зменшення корупційних ризиків та синхронізації процесів усіх складових Медичних сил.

"Зовсім недавно ми говорили, що жінка-командир, танкіст, снайпер, розвідник, пілот, артилерист – це вже буденність. На командних посадах у ЗСУ – командирами рот, взводів і мінометних батарей – перебувають близько сотні військовослужбовців-жінок. Тепер жінка обійняла генеральську посаду командувача і цілком ймовірно, що у найближчій перспективі у Збройних Силах з’явиться перша жінка-«бригадний генерал»", – додав Таран.

Полковник медичної служби Остащенко Тетяна Миколаївна народилася 1974 року у Львові. Батько – військовослужбовець.

Освіту здобувала на фармацевтичному факультеті Львівського медичного інституту, згодом началася в Українській військово-медичній академії. Проходила військову службу на посадах начальника аптеки військової частини, офіцера військово-медичного управління Західного оперативного командування, начальника відділу медичного постачання Центрального військово-медичного управління ЗСУ, начальника відділу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони та Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗСУ, начальника управління медичного постачання Головного військово-медичного управління, Головного інспектора Головної інспекції Міноборони.

Здобула оперативно-тактичний рівень військової освіти у 2020 році, а також пройшла підготовку на низці курсів армій держав-НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.