Ізраїль розпочав вакцинацію третьою дозою.

Першими провакцинувалися втретє президент і прем’єр-міністр.

 

                                   президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет і президент країни Іцхак Герцоґ з дружиною відкрили в п’ятницю, 30 липня, в медичному центрі «Шиба» у Тель ха-Шомер кампанію з отримання третьої додаткової дози протикоронавірусної вакцини. Про це повідомив 9 канал ізраїльського телебачення.

 

Третя доза вакцини призначена для подальшого зміцнення імунітету громадян, котрі досягли 60-літнього віку. Рекомендовано її отримувати не менш ніж через п'ять тижнів після другої, але не пізніше, ніж за п'ять місяців.

 

У рамках тесту третій заштрик препарату BioNTech/Pfizer раніше отримали дві тисячі добровольців. Фахівці, котрі спостерігали за процесом, не виявили у вакцинованих небезпечних побічних ефектів.

 

«Я закликаю літніх людей віку, які вже отримали дві дози, отримати і третю. Це захищає від важкої хвороби і смерті», – заявив прем'єр-міністр. Третю дозу будуть вводити тим, хто отримав другу.

 

Хоча Ізраїль одним із перших у світі вакцинував більшу частину населення, в останній місяць там спостерігається зростання числа заражень коронавірусом. Експерти пов'язують новий спалах із поширенням дельта-варіанта вірусу.

30.07.2021

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