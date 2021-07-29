Галицькі хроніки COVID-19: 29 липня.

 

Станом на 09:00 29 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 046 хворих на сovid-19. За минулу добу – 40 нових випадків: 28 – на Львівщині (проведено 303 ПЛР-дослідження), 4 – на Тернопіллі (проведено 355​ ПЛР-досліджень) та 8 – на Івано-Франківщині (проведено 249 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Львівській області.

Загалом летальність covid-19 у середньому по Галичині становить 2,37%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 липня (09:00): 70 171 випадок, 4 нових

 

Тернопіль – 1 особа

Борщівський район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 липня (09:00): 138 065 випадків, 28 нових

Львів – 14 осіб

Жовківський район – 2 особи

Кам'янко-Бузький район – 2 особи

Пустомитівський район – 1 особа

Радехівський район – 3 особи

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 липня (09:00): 86 833 випадки, 8 нових

Івано-Франківськ – 4 особи

Коломийський район – 1 особа

Рожнятівський район – 1 особа

Городенківський район – 2 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

29.07.2021

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