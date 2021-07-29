Галицькі хроніки COVID-19: 29 липня.

Станом на 09:00 29 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 046 хворих на сovid-19. За минулу добу – 40 нових випадків: 28 – на Львівщині (проведено 303 ПЛР-дослідження), 4 – на Тернопіллі (проведено 355 ПЛР-досліджень) та 8 – на Івано-Франківщині (проведено 249 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померла одна людина у Львівській області.
Загалом летальність covid-19 у середньому по Галичині становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 липня (09:00): 70 171 випадок, 4 нових
Тернопіль – 1 особа
Борщівський район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 липня (09:00): 138 065 випадків, 28 нових
Львів – 14 осіб
Жовківський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 2 особи
Пустомитівський район – 1 особа
Радехівський район – 3 особи
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 липня (09:00): 86 833 випадки, 8 нових
Івано-Франківськ – 4 особи
Коломийський район – 1 особа
Рожнятівський район – 1 особа
Городенківський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
29.07.2021