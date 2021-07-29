Республіканці в Сенаті вимагають санкцій проти «Північного потоку-2».

Інакше вони погрожують заблокувати кадрові призначення Байдена в Міністерстві фінансів.

 

 

Сенатори-республіканці з банківського комітету верхньої палати Конґресу США погрожують заблокувати затвердження двох кандидатур до Міністерства фінансів, якщо американська адміністрація не введе нових санкцій щодо «Північного потоку-2». Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на лист законодавця Пета Тумі (Pat Toomey) і 11 його однопартійців на адресу голови фінансового відомства Джанет Єллен (Janet Yellen).

 

Кандидатури, які подала адміністрація Джо Байдена на затвердження Сенату – це Браян Нельсон (Brian Nelson), що був висунутий на посаду заступника міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки, та Елізабет Розенберґ (Elizabeth Rosenberg), котра була запропонована на посаду помічника міністра з питань фінансування тероризму.

 

Республіканські сенатори погрожують заблокувати проходження цих кандидатур через сенатський Комітет у банківських справах та фінансах, який курирує роботу Міністерства фінансів. Це блокування може на невизначений термін затримати затвердження кандидатур.

 

У листі міністерці Джанет Єллен сенатори заявили, що вони блокуватимуть ці кандидатури, допоки адміністрація не запровадить санкцій проти проєкту будівництва газогону або «належним чином не розгляне питання про відсутність санкцій».

 

«Газогін "Північний потік-2" завдає прямої шкоди інтересам національної безпеки США. Якщо будівництво буде завершено, це посилить шкідливий вплив Росії на Європу, дестабілізує крихку безпеку України і сприятиме подальшій аґресії Росії», – стверджується в тексті.

 

Нагадаємо, що США і Німеччина 21 липня досягли угоди щодо проєкту «Північний потік-2». Зокрема, Вашінґтон визнав, що санкції не зупинять його реалізацію, а Берлін зобов'язався домагатися продовження транзиту російського газу територією України. Американська влада разом з тим залишила за собою право вживати заходів у разі «використання енергетики Росією в як геополітичного зброї в Європі» й «агресії щодо України».

29.07.2021

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