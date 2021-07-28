Галицькі хроніки COVID-19: 28 липня.

Станом на 09:00 28 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 050 хворих на сovid-19. За минулу добу – 44 нові випадки: 23 – на Львівщині (проведено 857 ПЛР-досліджень), 12 – на Тернопіллі (проведено 350 ПЛР-досліджень) та 9 – на Івано-Франківщині (проведено 109 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померло четверо людей у Львівській області.
Загалом летальність covid-19 у середньому по Галичині становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 липня (09:00): 70 179 випадків, 12 нових
Тернопіль – 6 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Лановецький район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 липня (09:00): 138 037 випадків, 23 нових
Львів – 11 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 2 особи
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Самбірський район – 3 особи
Сокальський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 липня (09:00): 86 834 випадків, 9 нових
Івано-Франківськ – 5 осіб
Калуський район – 1 особа
Долинський район – 2 особи
Коломийський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
28.07.2021