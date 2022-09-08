Ринки "Винниківський" і "Підзамче" повертаються у власність міста Львова.

Міністерство юстиції України у Верховному суді виграло справу щодо приватизації двох львівських ринків компанією Софії Максимець, доньки Григорія Козловського. Верховний суд України своїм рішенням поновив чинність наказу Мін’юсту про скасування реєстрації права власності цих ринків компанією «Дари Львівщини». Про це з посиланням на ухвалу суду повідомляють «Наші гроші. Львів».

Зі скаргою на дії державних реєстраторів, які зареєстрували право приватної власності на ринки «Підзамче» та «Винниківський», до Мін’юсту ще у 2020 році звернувся міський голова Львова Андрій Садовий. Мін’юст видав наказ, яким скасував право власності фірми доньки Козловського на ці два ринки. «Дари Львівщини» в судовому порядку оскаржило цей наказ й виграло і в першій, і в апеляційній інстанціях. А під час засідання 30 серпня цього року судді Верховного Суду вирішили, що цей спір мали вирішувати господарські суди, а не адміністративні, і тому закрили провадження у цій справі. Таким чином наказ Мін’юсту знову став чинним.

У березні 2021 року Львівська міська рада уклала із компанією «Дари Львівщини» мирову угоду, згідно з якою за компанією визнається право власності на майнові комплекси двох ринків, «Винниківського» та «Підзамче», а також право постійного користування ділянками під ними – тобто безстрокове і без сплати орендної плати. За це міська рада отримала 18,5 млн грн і обіцянку на інвестиції у 20 млн грн в розвиток соціальної інфраструктури міста.

Цікаво, що зараз обома ринками вже володіють не «Дари Львівщини», а дві інші компанії. Ринок «Винниківський» перейшов у власність ПП «Галицький шлях» депутата Львівської міськради від ЄС Олексія Різника, а будівлі «Підзамче» – ПП «Винниківський шлях» племінниці Козловського Віталії Дяченко.

