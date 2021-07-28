2 мільйони 250 тисяч осіб захворіли на ковід в Україні.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 717 нових випадків коронавірусної хвороби. При тім одужало 459 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань зареєстрували в Києві (189), у Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

За вчора госпіталізували 507 людей.

Упродовж доби зареєстрували 15 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Офіційно в Україні 11 831 активний випадок хвороби – статистика зростає вже дев'яту добу поспіль.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 250 061 особа. Померла 52 891 людина.