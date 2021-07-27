Галицькі хроніки COVID-19: 27 липня.

Станом на 09:00 27 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 295 006 хворих на сovid-19. За минулу добу – 31 новий випадок: 25 – на Львівщині (проведено 709 ПЛР-досліджень), 0 – на Тернопіллі (проведено 333 ПЛР-досліджень) та 6 – на Івано-Франківщині (проведено 208 ПЛР-досліджень).
За минулу добу від ускладень коронавірусної хвороби померло четверо людей у Львівській області.
Загалом летальність covid-19 у середньому по Галичині становить 2,37%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 липня (09:00): 70 167 випадків, 0 нових
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 липня (09:00): 138 014 випадок, 25 нових
Львів – 19 осіб
Львівський район - 3 особи
Стрийський район - 1 особа
Червоноградський район - 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 липня (09:00): 86 825 випадків, 6 нових
Калуш - 4 особи
Калуський район (Верхнянська ОТГ) - 1 особа
Калуський район (Перегінська ОТГ) - 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
27.07.2021