МЗС Росії вважає "актом державного вандалізму" знесення радянського монумента у Львові.

 

Міністерство закордонних справ Росії злиться через знесення Монумента слави радянських військ, демонтованого у Львові 23 липня.

 

 

Про це йдеться у заяві, опублікованій на інтернет-сайті МЗС Росії.

 

"Таке осквернення власного минулого є цинічним актом державного вандалізму. Вкотре стикаємося з планомірними спробами фальсифікувати героїчну історію народів України і всіх інших країн колишнього Радянського союзу. Складається враження, що сучасні українські нацисти намагаються взяти реванш і відомстити померлим червоноармійцям за їхню Перемогу над фашизмом, включно з нищівним розгромом дивізії СС "Галичина" у битві за Броди", – ідеться у коментарі, поширеному від імені заступника директора департаменту інформації і друку Олександра Бікантова.

 

МЗС Росії підкреслює, що монумент встановили на честь радянських солдатів, які полягли "при звільнення цього міста".

 

"Рішуче засуджуємо варварське знищення монументів воїнської доблесті. Закликаємо керівництво України виконувати свої зобов'язання з їхнього збереження і захисту згідно з власним національним законодавством і міжнародними договорами, включно з Угодою про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць "Співдружності незалежних держав" у "Великій вітчизняній війні" 1941–1945 років (угоду підписали 2011 року, за президентства Віктора Януковича, – Z). Сподіваємося, що профільні міжнародні структури не залишать без уваги та реакції кричущі факти і небезпечні тенденції відродження неонацизму в центрі європейського континенту", – прокоментували в МЗС Росії.

 

27.07.2021

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