США виведуть війська з Іраку до кінця цього року.

При цьому Вашінґтон і надалі підтримуватиме іракські сили безпеки, а також курдські воєнізовані формування.

Сполучені Штати мають намір завершити бойову місію свого контингенту в Іраку до 31 грудня. Про це президент США Джо Байден заявив у понеділок, 26 липня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі в Білому домі. У перемовинах також брали участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн.

За словами Байдена, це буде «нова фаза» у відносинах двох країн. Він запевнив, що, попри виведення американських військ з Іраку, США й надалі підтримуватимуть тамтешні сили безпеки, а також курдські воєнізовані формування. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Делегації підкреслили, що бази, які використовуються контингентом США і коаліції, є іракськими і функціонують відповідно до чинних законів країни. Це не бази США і коаліції – міжнародний контингент присутній тільки для підтримки уряду Іраку в боротьбі з "Ісламською державою". Делегації після недавніх технічних консультацій вирішили, що співпрацю в царині безпеки буде повністю перетворено, і зосередиться вона на підготовці, консультуванні та навчанні [іракських сил], обміні розвідувальною інформацією. А до 31 грудня 2021 року в Іраку не залишиться сил США, які беруть участь у бойовій місії», – наголошується в спільній заяві двох країн за підсумками проведення стратегічного діалогу, опублікованій пресслужбою Держдепартаменту.

Байден запевнив, що співпраця Вашінґтона і Багдада в боротьбі з тероризмом триватиме. «Наша роль в Іраку полягатиме в тому, щоб бути на місці, продовжувати навчати (іракських військовиків, – Z), допомагати і сприяти боротьбі з "Ісламським державою"», – розповів глава Білого дому на брифінгу після зустрічі.