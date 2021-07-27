США виведуть війська з Іраку до кінця цього року.

При цьому Вашінґтон і надалі підтримуватиме іракські сили безпеки, а також курдські воєнізовані формування.

 

 

Сполучені Штати мають намір завершити бойову місію свого контингенту в Іраку до 31 грудня. Про це президент США Джо Байден заявив у понеділок, 26 липня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі в Білому домі. У перемовинах також брали участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн.

 

За словами Байдена, це буде «нова фаза» у відносинах двох країн. Він запевнив, що, попри виведення американських військ з Іраку, США й надалі підтримуватимуть тамтешні сили безпеки, а також курдські воєнізовані формування. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Делегації підкреслили, що бази, які використовуються контингентом США і коаліції, є іракськими і функціонують відповідно до чинних законів країни. Це не бази США і коаліції – міжнародний контингент присутній тільки для підтримки уряду Іраку в боротьбі з "Ісламською державою". Делегації після недавніх технічних консультацій вирішили, що співпрацю в царині безпеки буде повністю перетворено, і зосередиться вона на підготовці, консультуванні та навчанні [іракських сил], обміні розвідувальною інформацією. А до 31 грудня 2021 року в Іраку не залишиться сил США, які беруть участь у бойовій місії», – наголошується в спільній заяві двох країн за підсумками проведення стратегічного діалогу, опублікованій пресслужбою Держдепартаменту.

 

Байден запевнив, що співпраця Вашінґтона і Багдада в боротьбі з тероризмом триватиме. «Наша роль в Іраку полягатиме в тому, щоб бути на місці, продовжувати навчати (іракських військовиків, – Z), допомагати і сприяти боротьбі з "Ісламським державою"», – розповів глава Білого дому на брифінгу після зустрічі.

27.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чому штам "Дельта" так швидко поширюється?
З часу своєї першої своєї появи наприкінці 2020 р. штам вірусу SARS-CoV-2 «Дельта» став найпоширенішим у багатьох країнах. Тепер дослідники здогадуються, чому.
26.07.21 | | Наука
Мозкові центри віри
Центр релігійних почуттів розташований у дуже старій, з еволюційного погляду, частині мозку.
25.07.21 | | Наука
Гриби – одні
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Твої гриби тебе дочекаються, їх ніхто не зірве, не визбирає. Гриб, як має бути твоїм, то буде. Так кажуть у нас смирно, однак встають раненько, досвітком, і борше йдуть в гриби
25.07.21 | | Дискурси
Мандрівка до Токів
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Замок в Токах, що неподалік від Підволочиська, є самим «горішнім» у вервечці надзбручанських твердинь і найменш відомим серед них. Файне та жваве місце колись було. Не те що зараз… 
22.07.21 | | Галичина
Історія Європи (IV)
Артуро Перес-Реверте
Третьою гілкою далеких стриєчних дідів Європи був Ізраїль. Його початки, описані з уявою історії про Гаррі Поттера, викладені в книгах Буття і Виходу
22.07.21 | | Дискурси
У Львові затримали прокурора за хабар від поліцейського.
У Львові на хабарі у 2 тисячі доларів затримали прокурора.
22.07.21 | >>>> | Галичина
Еволюція наживо
Через 500 поколінь одноклітинні зелені водорості здійснюють перші кроки до багатоклітинності.
22.07.21 | | Наука
Легендарні львівські сьвірки: дурний Ясьо
Юрій Винничук
Легендарний сьвірк дурний Ясьо був такою атракцією міста, що магістрат мусів взяти його на пожиттєве утримання.
21.07.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.