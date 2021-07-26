Галицькі хроніки COVID-19: 26 липня.

Станом на 09:00 26 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 294 975 хворих на сovid-19. За минулу добу – 17 нових випадків: 8 – на Львівщині (проведено 297 ПЛР-дослідження), 7 – на Тернопіллі (проведено 180 ПЛР-дослідження) та 2 – на Івано-Франківщині.

За минулу добу не зафіксовано летальних випадків від covid-19 у галицьких областях.

Але загалом статистика смертності від ускладень інфікування коронавірусом у середньому по Галичині становить 2,37%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 липня (09:00): 70 167 випадків, 7 нових

Тернопіль - 3 особи

Бережани - 1 особа

Чортківський район- 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 липня (09:00): 137 989випадок, 8 нових

Львів - 8 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 липня (09:00): 86 819 випадків, 2 нових

Коломия - 1 особа

Калуський район (Рожнятів) - 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.