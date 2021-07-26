Німеччина закликала Україну ухвалити "формулу Штайнмаєра".

Німецька дипломатія закликає Росію бути більш конструктивною, ніж раніше, у вирішенні конфлікту на сході України. Натомість Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра" у своє законодавство.
Про це заявило посольство Німеччини в Україні, покликаючись на представника міністерства закордонних справ з нагоди річниці узгодження у Тристоронній контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню".
"Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення помітних поліпшень для людей на сході України. Насамперед ми закликаємо Росію бути більш конструктивною, ніж раніше, у вирішенні конфлікту. Це стосується вкрай необхідного відкриття переходів через лінію розмежування, яка місяцями блокується сепаратистами, досягнення прогресу у розмінуванні та відведенні важких озброєнь. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, як-от імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство", – сказав представник міністерства.
Дипломат наголосив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ мусить мати можливість ефективніше контролювати режим припинення вогню. Для цього їй потрібен безперешкодний і безпечний доступ до всієї зони конфлікту. "Німеччина спільно з Францією і надалі енергійно виступатиме за досягнення тривалого вирішення конфлікту на сході України, неодмінною основою якого залишаються Мінські домовленості", – зазначив представник МЗС Німеччини.
Формула Штайнмаєра (нім. Steinmeier formula) — метод імплементації Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання Війни на сході України шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім — після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території — надання постійного особливого статусу цим територіям
26.07.2021