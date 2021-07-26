Німеччина закликала Україну ухвалити "формулу Штайнмаєра".

 

Німецька дипломатія закликає Росію бути більш конструктивною, ніж раніше, у вирішенні конфлікту на сході України. Натомість Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра" у своє законодавство.

 

 

Про це заявило посольство Німеччини в Україні, покликаючись на представника міністерства закордонних справ з нагоди річниці узгодження у Тристоронній контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню".

 

"Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення помітних поліпшень для людей на сході України. Насамперед ми закликаємо Росію бути більш конструктивною, ніж раніше, у вирішенні конфлікту. Це стосується вкрай необхідного відкриття переходів через лінію розмежування, яка місяцями блокується сепаратистами, досягнення прогресу у розмінуванні та відведенні важких озброєнь. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, як-от імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство", – сказав представник міністерства.

 

Дипломат наголосив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ мусить мати можливість ефективніше контролювати режим припинення вогню. Для цього їй потрібен безперешкодний і безпечний доступ до всієї зони конфлікту. "Німеччина спільно з Францією і надалі енергійно виступатиме за досягнення тривалого вирішення конфлікту на сході України, неодмінною основою якого залишаються Мінські домовленості", – зазначив представник МЗС Німеччини.

 

Формула Штайнмаєра (нім. Steinmeier formula) — метод імплементації Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу, запропонований німецьким політиком Франком-Вальтером Штайнмаєром, який полягає в теоретичному варіанті врегулювання Війни на сході України шляхом проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ, надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім — після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території — надання постійного особливого статусу цим територіям

 

26.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Чому штам "Дельта" так швидко поширюється?
З часу своєї першої своєї появи наприкінці 2020 р. штам вірусу SARS-CoV-2 «Дельта» став найпоширенішим у багатьох країнах. Тепер дослідники здогадуються, чому.
26.07.21 | | Наука
Мозкові центри віри
Центр релігійних почуттів розташований у дуже старій, з еволюційного погляду, частині мозку.
25.07.21 | | Наука
Гриби – одні
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Твої гриби тебе дочекаються, їх ніхто не зірве, не визбирає. Гриб, як має бути твоїм, то буде. Так кажуть у нас смирно, однак встають раненько, досвітком, і борше йдуть в гриби
25.07.21 | | Дискурси
Зізнання
Василь МАХНО
дрібка солі для ґрунту поезії           решту – життя досолить
24.07.21 | | Дискурси
Мандрівка до Токів
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Замок в Токах, що неподалік від Підволочиська, є самим «горішнім» у вервечці надзбручанських твердинь і найменш відомим серед них. Файне та жваве місце колись було. Не те що зараз… 
22.07.21 | | Галичина
Історія Європи (IV)
Артуро Перес-Реверте
Третьою гілкою далеких стриєчних дідів Європи був Ізраїль. Його початки, описані з уявою історії про Гаррі Поттера, викладені в книгах Буття і Виходу
22.07.21 | | Дискурси
У Львові затримали прокурора за хабар від поліцейського.
У Львові на хабарі у 2 тисячі доларів затримали прокурора.
22.07.21 | >>>> | Галичина
Еволюція наживо
Через 500 поколінь одноклітинні зелені водорості здійснюють перші кроки до багатоклітинності.
22.07.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.