Німеччина закликала Україну ухвалити "формулу Штайнмаєра".

Німецька дипломатія закликає Росію бути більш конструктивною, ніж раніше, у вирішенні конфлікту на сході України. Натомість Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра" у своє законодавство.

Про це заявило посольство Німеччини в Україні, покликаючись на представника міністерства закордонних справ з нагоди річниці узгодження у Тристоронній контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню".

"Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення помітних поліпшень для людей на сході України. Насамперед ми закликаємо Росію бути більш конструктивною, ніж раніше, у вирішенні конфлікту. Це стосується вкрай необхідного відкриття переходів через лінію розмежування, яка місяцями блокується сепаратистами, досягнення прогресу у розмінуванні та відведенні важких озброєнь. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, як-от імплементація так званої формули Штайнмаєра в українське законодавство", – сказав представник міністерства.

Дипломат наголосив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ мусить мати можливість ефективніше контролювати режим припинення вогню. Для цього їй потрібен безперешкодний і безпечний доступ до всієї зони конфлікту. "Німеччина спільно з Францією і надалі енергійно виступатиме за досягнення тривалого вирішення конфлікту на сході України, неодмінною основою якого залишаються Мінські домовленості", – зазначив представник МЗС Німеччини.