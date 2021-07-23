Аргентина погрожує розірвати контракт на поставки «Спутника V».

Водночас аргентинські журналісти виявили інтерес свого президента в поставках саме російської вакцини.

 

   на карикатурі Путін і Фернандес вакцинують горилу

 

Аргентина надіслала Російському фонду прямих інвестицій (РФПІ), який відповідає за постачання російської вакцини від коронавіруса «Спутник V» за кордон, листа, в якому погрожує розірвати контракт через затримки в постачаннях. Лист радниці президента Аргентини Сесілії Ніколіні (Cecilia Nicolini) в четвер, 22 липня, було надруковано в газеті La Nacion.

 

За словами Ніколіні, Аргентина не отримала належних за умовами контракту 18 734 185 доз (5,5 млн доз першого компонента і 13,1 млн доз другого компонента), причому другі дози потрібні країні негайно, їх очікують мільйони аргентинців, котрі отримали перший компонент. «На даний момент контракт перебуває під загрозою офіційного розриву», – пише Нікколіні. Вона додала, що минуло вже сім місяців з початку поставок «Спутника V», і в Аргентину почали надходити вакцини інших виробників, які здійснюються за графіком і на регулярній основі.

 

Наразі Росія переживає поважні проблеми з виробництвом заявленої кількості вакцин. Внутрішній попит на «Спутник V» стрімко зріс в червні, коли Москва й інші реґіони оголосили про обов'язкову вакцинацію працівників певних сфер. У той же час речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи поставки вакцини до Аргентину, заявив, що пріоритет в Росії буде віддаватися вакцинації власного населення.

 

Тим часом аргентинські журналісти виявили інтерес президента Альберто Фернандеса (Alberto Fernández) в поставках саме російської вакцини. Те ж видання La Nacion стверджує, що глава держави надавав офіційні преференції саме для росіян перед іншими евентуальними постачальниками вакцин. Він довго блокував перемовини з американськими виробниками вакцин від коронавірусу й нехтував вказівками науковців на слабкі сторони домовленостей щодо «Спутника V»  – зазначає видання. Журналісти припускають, що причиною цього є особливі стосунки Фернандеса з російським колегою Володимиром Путіним та особистий інтерес аргентинського президента саме в російській вакцині.

23.07.2021

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