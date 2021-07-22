На Івано-Франківщині ремонтують дорогу до Манявського водоспаду і Ґорґан.

На Івано-Франківщині розпочали ремонт дороги Р-38 Богородчани – Гута, що покращить туристичний рух до Манявського водоспаду та гірського масиву Ґорґани. Про це поінформувала речниця Служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області Людмила Стражник.

«За кошти із державного бюджету в рамках національного проєкту «Велике будівництво» розпочато поточний середній ремонт дороги Р-38 Богородчани – Гута. Із оновленням дороги Р-38 Богородчани – Гута відкриються нові можливості для соціально-економічного розвитку Богородчанщини. Це й паломництво до Манявського Скиту, і зростання туристичного потоку до Манявського водоспаду, карпатського масиву Ґорґани та привабливої гірської річки Бистриця Солотвинська», – зазначила Людмила Стражник.

Роботи з середнього ремонту ділянки дороги Р-38 Богородчани – Гута виконує компанія «ПБС», яка перемогла у тендері зі стартовою ціною 646 мільйонів 164 тисячі гривень, запропонувавши виконати роботи за 612 мільйонів 539 тисяч гривень. Єдиним конкурентом на аукціоні була компанія «Автомагістраль-Південь», яка пропонувала виконати ремонт за 613 мільйонів гривень.

Договір підряду був укладений 15 липня, загалом ремонт дороги Р-38 Богородчани – Гута має бути здійснений до грудня 2022 року. Наступного дня, 16 липня, Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області та підрядник уклали додаткову угоду, в якій визначили, що цьогоріч угода буде профінансована на 49 мільйонів гривень. За ці кошти відремонтують ділянку дороги від села Дзвиняче до селища Солотвин.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області, зараз на цій ділянці дороги завершили підготовчі роботи та влаштовують вирівнювальний шар крупнозернистого асфальтобетону. Для водіїв організували реверсивний рух транспорту, та встановили відповідні дорожні знаки.

Проєктом передбачене влаштування на цій ділянці проїзної частини дороги верхнього шару щебенево-мастикового асфальтобетону, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, прочистку та влаштування кюветів, планування узбіччя та укосів насипу, ремонт з’їздів, посадкових майданчиків, розроблення організації дорожнього руху. У межах населених пунктів передбачене оновлення наявних тротуарів та влаштування нових, а також заміна 26 труб водовідведення.

Також на дорозі Р-38 є 21 міст, що потребують ремонту.

«Проєкт передбачає холодне фрезерування асфальтобетонного покриття мостів та влаштування двох шарів асфальтобетону, встановлення одностороннього оцинкованого металевого огородження», – уточнили у Службі автомобільних доріг області.

Зазначимо, Ґорґани — гірський масив, система гірських хребтів у зовнішній смузі скибових Українських Карпат. Розташований в Івано-Франківській та частково в Закарпатській областях. Назва Ґорґан походить від румунського слова «gоrgan» — курган. Тут є декілька вершин з такою назвою: Малий Ґорґан, Ґорґан Вишківський, Ґорґан Ілемський, Кінець Ґорґану та інші.

Манявський водоспад — водоспад на південний захід від села Маняви, відноситься до масиву Ґорґан, гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. У давнину мешканці села називали водоспад «шипот» або «шипіт» через своєрідний шум, який утворює спадна вода, говорячи, що водоспад «шипотить».

Скит Манявський – православний монастир, заснований Йовом Княгиницьким 1606 року біля села Манява на Івано-Франківщині, пам’ятка архітектури початку XVII століття.

Фото if.ukravtodor.gov.ua