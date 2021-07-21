Білий дім запросив Зеленського до США 30 серпня.

Білий дім повідомив про те, що візит Президента України Володимира Зеленського до США відбудеться в останні дні серпня. Переговори Зеленського із президентом США Джо Байденом відбудуться 30 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Білого дому, поширеному від імені речниці адміністрації Байдена Джен Псакі.

"Президент Байден з нетерпінням чекає Президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року. Цей візит підтвердить непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму, нашу тісну співпрацю в питаннях енергетичної безпеки та підтримку зусиль Президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, започаткованої на спільних демократичних цінностях", – ідеться в повідомленні.

Раніше Офіс Президента України інформував, що Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джозефом Байденом прийняв запрошення відвідати США у липні.

Півтора тижні тому у медіях повідомили, що американська сторона вирішила перенести візит на серпень – нібито у США виникли запитання до ситуації навколо "Нафтогазу".